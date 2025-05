Derbysieg hievt HSV auf Rang 8

Spielbericht – HSV Rottenegg vs. Unterpindhart 2:1 (1:0)

Im mit Spannung erwarteten Derby gegen Unterpindhardt nutzte der HSV Rottenegg seine Chance, sich in der Tabelle nach vorne zu schieben. Vor großer Kulisse brachte Johannes Kriegler die Gastgeber nach einem feinen Zuspiel von Dani Sanko in der 27. Minute mit 1:0 in Führung.