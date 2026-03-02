Derbysieg geht erneut an Weida

Auf dem Kunstrasen im Stadion Am Steg entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Auf dem kleinen Platz war es schwer, spielerische Akzente zu setzen. Wismut hatte in der Anfangsphase zwei Kopfballchancen, aber das Tor wurde verfehlt. Beide Mannschaften vergaben viele Freistöße, bei Weida Dörlitz und Langhof, bei Gera war es Schubert. In der Endphase der 1. Halbzeit wurden die Weidaer Angriffe konstruktiver. Dreimal verhinderte Wismut-Torwart Christoph Haase, in der letzten Saison noch im Weidaer Dress, die Führung der Gäste. Peukers Schuss wehrte er ebenso ab wie den Versuch von Ilja Sevcuks. Dann ein Knaller aus der Drehung von Peuker, aber Haase ließ sich nicht bezwingen.

Der zweite Durchgang begann bei sehr gewöhnungsbedürftigem Flutlicht mit einem Paukenschlag. In eine weite Flanke von Innenverteidiger Pascal Wollnitzke lief Oliver Peuker und köpfte den Ball in die Maschen. Weida führte, Gera hielt dagegen, aber ohne sich große Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Nur bei einer scharfen Flanke von links musste Torhüter Lukas Soldera das Leder aus der Gefahrenzone fausten. Der FC Thüringen wechselte nach der Pause fünfmal und brachte frische Kräfte in die Begegnung. In der 76.Spielminute kam Simon Fuchs für Benjamin Langhof und lief sofort in einen Pass von Graham. Aus halblinker Position traf Fuchs platziert flach in die lange Ecke und entschied damit das faire Derby. Der junge Schiedsrichter Jan Vogt musste nur je eine Gelbe Karte zeigen.