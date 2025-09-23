Derbysieg geht an Heiligenwald

Bereits im ersten Spielabschnitt hatte Heiligenwald mehr Spielanteile und besaß auch die besseren Torchancen. So klingelte es bereits in der siebten Spielminute im Kasten von Gästetürhüter Torben Steil. Schnell wurde das Mittelfeld überbrückt und ein Doppelpass zwischen Beritt Brunke und Benjamin Rao brauchte Letztgenannter nur noch einzuschieben.

Die Freude bei den einheimischen Fans war allerdings nur von kurzer Dauer, denn fünf Minuten später befand sich die Abwehr des SCH im Tiefschlaf und Schiffweiler konnte durch Aaron Ternig ausgleichen. Im weiteren Spielverlauf war der SCH die bessere Elf. Die Gäste konnten sich im ersten Abschnitt vor allem bei ihrem Keeper Torben Steil bedanken, der gleich mehrmals mit Glanzparaden auf der Linie überzeugen konnte und somit einen Rückstand verhinderte.