*Derbysieg gegen Scharenstetten – starker Auftritt der TSV-Frauen!* 🔥 von Eileen Kathrin Bauer · Heute, 15:29 Uhr · 0 Leser

Im Heimspiel gegen die Frauen aus Scharenstetten entwickelte sich zunächst eine eher verhaltene Partie. Beide Mannschaften tasteten sich in den Anfangsminuten erst einmal ab und klare Torchancen blieben zunächst aus. In der 30. Minute platzte dann der Knoten: Eileen B. brachte die TSV-Frauen mit dem 1:0 in Führung und sorgte damit gleichzeitig für spürbar mehr Selbstvertrauen im Laichinger Spiel. Von da an übernahm der TSV immer mehr die Kontrolle. Noch vor der Pause erhöhte erneut Eileen B. nach einem Freistoß-Lupfer von Anna S. auf 2:0.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die TSV-Frauen spielbestimmend. Für das Highlight des Tages sorgte Nicole S., die mit einem Treffer beinahe von der Mittellinie das 3:0 erzielte, definitiv ein Tor mit „Tor des Jahres“-Potenzial! ⚽🔥 Die Kombination Anna S. auf Eileen B. funktionierte wenig später erneut perfekt: Nach einem weiteren Freistoß traf Eileen B. zum 4:0. In der 90. Minute war es erneut Eileen B., die sich nach einem Einwurf im Sechzehner stark durchsetzte und zum 5:0-Endstand einschob. 💪🏻