Derbysieg gegen Minikin

Am ersten Spieltag der Rückrunde gastierte der FC Mintraching am Sauberg. Personell sah die Situation der Roosters wieder deutlich besser aus. Dünzinger war zurück im Abwehrverbund und über Außen konnten Andre Nöllgen wieder wirbeln. Ebenfalls zurück waren die Urlauber Lü Luermann und Yusuf Dindar. Mit Lucas Gassner nahm wieder ein ehemals Langzeitverletzter auf der Bank platz, ebenso gesellte sich Routinier Larry wieder in die Reihen der Roosters.

Thalmassing machte von Beginn an Druck und konnte sich direkt in der vierten Minute durch einen Abstauber von Goalgetter Faltermeier belohnen. Nur zehn Minuten später erhöhte Noel Martinez sehenswert mit einem feinen Lupfer auf 2.0, hier stand er wohl sehr abseitsverdächtig. Ein durchaus gelungener Start für die Hausherren. Jetzt wachte der Gast allmählich auf und wurde mutiger. Thalmassing verlor etwas den Faden und überließ dem Gegner das Mittelfeld. Das sollte sich in der 26. Minute rächen. Gaschler mit einem langen Ball auf Tobi Schmidt, Sempre unterschätzt die Kugel und Schmidt vollstreckt mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel. Nun wurde das Spiel hektischer, allerdings dadurch auch interessanter. Die Roosters kombinierten sich durchaus schön nach vorne. Nöllgen brach einmal links durch, doch beim Querpass auf Martinez rutschte ihm der Ball über den Schlappen. Abermals Nöllgen und Faltermeier vollzogen einen starken Spielzug, leider wurde auch dieser Angriff nicht belohnt. Der Gast blieb dauerhaft gefährlich, vor allem mit schnellen Bällen auf Schmidt. Aufregung dann kurz vor der Pause. Zunächst warf Eisenhut einen Einwurf auf einen Gegenspieler, da dieser sich direkt vor ihm stellte, dann gab es Einwurf für Minikin, plötzlich standen die Gäste im Thalmassinger Strafraum, und Loibl bekam den Ball aus kurzer Distanz an die Hand. 11-Meter. Fuchs Mick trat an, zuvor durch Zuschauerrufe seines Kompagnions BD abgelenkt, semmelte er das Spielgerät weit über den Kasten. Glück für Thalmassing. So blieb man im Spiel und ging mit der Führung in die Kabine.