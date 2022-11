Derbysieg für Thalwil 2

Nach dem feuchtfröhlichen Chilbi-Wochenende stand für die 2. Mannschaft des Fc Thalwil das wichtige Derby gegen den Fc Horgen auf dem Programm. Nicht nur Trainer Giusi sondern auch gleich 5 Spieler haben eine Vergangenheit bei diesem Gegner. Entsprechend motiviert ging Thalwil dieses Spiel an und hätte bereits nach 3 Minuten und 2 Top-Chancen in Führung gehen können. Im Anschluss zog sich Horgen dann aber grundsätzlich immer tief zurück so dass gute Ideen gefragt gewesen wären um den Abwehrriegel zu durchbrechen. Dies gelang aber nicht. Im Gegenteil war es sogar Horgen welches nach einem langen Ball in die Spitze in der 20. Minute in Führung gehen konnte.

Doch Thalwil wusste zu reagieren und schaltete mal kurz einen Gang hoch. Innert 15 Minuten und 3 Toren durch Genti, Shams und Lorenzo-Kopfballmonster Ria (alle 3 mit Horgener-Vergangenheit) drehte Thalwil die Partie noch vor der Pause.