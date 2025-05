Derbysieg für die U16

Endlich ein Derbysieg für ein B-Juniorenteam des 1. FC Saarbrücken. Während die U17 bislang in Liga und Pokal gegen die Altersgenossen der SV Elversberg erfolglos blieb, hat sich die U16 am Sonntag gegen das gleichaltrige Team des Zweitligisten durchgesetzt. Dabei konnte Tom Born (38.) sein Team in der 38. Minute in Führung bringen und Max Adam baute den Vorsprung in der 63. Minute mit einem verwandelten Elfer aus. Den Gästen von der Kaiserlinde gelang drei Minuten später aber der Anschluss, was zu einer spannenden Schlussphase führte. Letztlich behielt das FCS-Team aber die Punkte auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld. Während Elversberg weit abgeschlagen auf dem letzten Platz bleibt, ist das Team des Trainergespanns Sven Borgard und Noah Helfen nun Vierter. Zum Dritten 1. FC Kaiserslautern II sind es aber zehn Punkte. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei Eintracht Trier an. Die SVE-U16 empfängt gleichzeitig den FC Speyer 09 auf dem Rasenplatz in Friedrichsthal.