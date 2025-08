Derbysieg für die SpVgg Langerringen

Der erste Sieg der SpVgg Langerringen ist unter Dach und Fach. Im Derby gegen den FC Königsbrunn setzte sich der Aufsteiger in die Bezirksliga Süd mit 2:1 durch.

Viele Ballverluste auf beiden Seiten prägten die Anfangsphase. Nach einer Viertelstunde aber wurde das taktische Konzept der SpVgg Langerringen immer deutlicher. Nämlich aus einer massiven Deckung heraus auf Königsbrunner Fehler lauern. Der FC Königsbrunn hatte sehr viel Ballbesitz. Doch kurz nach der Mittellinie begann der Defensivriegel. Offensiv gab Bastian Renner den Alleinunterhalter und beschäftigte die Königsbrunner Abwehr. Mit Erfolg, denn Renner war per Kopfball zum 1:0 erfolgreich.

Auch in der zweiten Hälfte spielte Königsbrunn, Langerringen verteidigte und erhöhte durch Thomas Daniel sogar auf 2:0. Der FCK kam erst in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Abdullah Kücük zum Anschlusstreffer. (ek) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Bastian Renner (27.), 2:0 Thomas Daniel (73.), 2:1 Abdullah Kücük (90.+3)