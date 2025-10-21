Derbysieg für die SGBM

Die SGBM 1 konnte ihre Serie ausbauen und ihr zweites Spiel in Folge ohne Gegentor bejubeln.

Zuhause war man von Beginn an tonangebend lies aber wieder die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen. Gästeschlussmann Kraus bekam besonders in der ersten Hälfte Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Zweimal scheiterte die SGBM an ihm freistehend vor dem Tor. Einmal kratzte er einen Schuss gerade noch aus dem Winkel. In der Folge bekam man einen Handelfmeter zugesprochen, Thomas Bilz scheiterte aber vom Punkt. Somit verpasste man die Chance, schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg zu stellen und es ging torlos in die Pause.