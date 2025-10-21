Derbysieg für die SGBM

Die SGBM 1 konnte ihre Serie ausbauen und ihr zweites Spiel in Folge ohne Gegentor bejubeln.
Zuhause war man von Beginn an tonangebend lies aber wieder die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen. Gästeschlussmann Kraus bekam besonders in der ersten Hälfte Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Zweimal scheiterte die SGBM an ihm freistehend vor dem Tor. Einmal kratzte er einen Schuss gerade noch aus dem Winkel. In der Folge bekam man einen Handelfmeter zugesprochen, Thomas Bilz scheiterte aber vom Punkt. Somit verpasste man die Chance, schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg zu stellen und es ging torlos in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel passte man sich leider etwas dem Spiel der Gäste an und es wurde zunehmen hitziger. Schiedsrichter Egger hatte einiges zu tun mit den erregten Gemütern der Spieler beider Seiten. Mitte der zweiten Halbzeit wurde es mal brenzlig für die SGBM. Simon Meitinger konnte Maximilian Mayr als letzten Mann etwas entwischen. Beide kamen zu Fall, der Schiedsrichter sah aber kein Foulspiel. Christian Winkler erzielte für seine Farben die erlösende Führung. Nach einer Ballstafette kam er zentral vor dem Tor an den Ball und schob überlegt ein. (1:0, 74. Minute) In der Folge nahm die Intensität besonders in den Zweikämpfen nochmal zu. Manuel Schulz machte dann den Deckel darauf. Nach langem Einwurf startete Alexander Nusser durch. Dessen Hereingabe nutzte Schulz zum umjubelten Siegtreffer (2:0, 90.). (UEB)