Derbysieg für die FVE-Damen gegen den ATSV Mutschelbach

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für unsere Elf. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, aber der FVE konnte sich mehr Spielanteile und die besseren Offensivaktionen erarbeiten - der Führungstreffer wollte jedoch noch nicht fallen.

Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann soweit: In der 48. Minute brachte Nicole Günter den FVE mit 1:0 in Führung. Doch Mutschelbach antwortete in der 66. Minute mit einem sehenswerten direkten Freistoß, der unhaltbar im Netz einschlug - 1:1.

Im Anschluss entwickelte sich eine Druckphase der Gäste, der wir jedoch mit großem Kampfgeist und starker Defensivarbeit entgegentraten. Unsere Mannschaft ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und zeigte in der Schlussphase noch einmal großen Siegeswillen.

In der 90. Minute dann die Erlösung: Lavina Seilnacht traf nach einer starken Aktion zum umjubelten 2:1 - der entscheidende Treffer in einem umkämpften Derby.

Ein leidenschaftlicher Auftritt, ein verdienter Sieg und am Ende große Freude über drei Punkte in einem Kampfspiel.

- Paula Winter -