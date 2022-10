Derbysieg für die 3. Herren!

Beim Flutlichtspiel am Freitagabend behauptete sich Schwefingen auswärts gegen Union Meppen II. Anfangs war klar zu erkennen, dass Union Meppen oben in der Tabelle mitspielt. Die Schwefinger Defensive hatte des Öfteren mit schnellen Angriffen zu kämpfen.



Unsere Offensive wusste jedoch, dass wir das ebenso können, sodass Max Buß in der 21. Minute mit dem 0:1 die Führung übernahm.



Dave Gruchmann sicherte in der 78. Minute mit dem 0:2 die Führung ab.



Nur eine Minute später konnte Union Meppen mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 aufholen, Torwart Leon Tietz konnte jedoch weitere Gegentreffer durch sein starkes Auftreten vermeiden.



Nach dem DERBY-Sieg schmeckte das Bier in @mikespub_official noch besser!



Nächstes Heimspiel: Freitag um 19:30 Uhr gegen den VFL Rütenbrock II