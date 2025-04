Derbysieg für den TSV...

Im Spiel gegen den Aufstiegskandidat aus Neenstetten ist Bernstadt von Beginn an das aktivere Team. Neenstetten versucht durch robuste und harte Zweikämpfe ins Spiel zu finden, was bedingt gelingt. Chancen gibt es wenige bis dann Weißenborn den Ball erobert und Noller zum 1-0 trifft (19.). Defensiv steht der TSV sehr gut und kann die vielen langen Bälle der Gäste meistens gut und sauber verteidigen. Zur zweiten Halbzeit stellt Neenstetten um und hat dann mehr Spielanteile, ohne dabei zu Möglichkeiten zu kommen. Nach einem langen Ball und einem Klärungsversuch des Gästekeepers schießt Eckle von außen von großer Distanz ins leere Tor zum 2-0 (52.). Wenige Minuten später kann bzw. muss Mayer das Spiel entscheiden, scheitert aber am Torwart und im Nachschuss setzt Jehle den Ball leicht abgefälscht an die Latte. Hier hätte man auch Handelfmeter pfeifen können. Der Tabellenzweite versucht in der Folge einiges wird aber eigentlich nur durch Standards gefährlich. Und so kommt Neenstetten auch nach einer unnötig verschuldeten Ecke zum Anschlusstreffer (63.). Neenstetten macht jetzt das Spiel, Bernstadt lauert auf Konter. Chancen gibt es in diesem Zeitraum auf beiden Seiten kaum. Die haben sich beide Teams für die Schlussphase aufgespart. Wieder nach einer Standardsituation kommt Neenstetten zum Ausgleich (88.). Der TSV gibt nicht auf und hat zunächst durch Ziegler per Kopf und einen Lattentreffer von Bosch die Riesenchancen auf den Siegtreffer. Doch dieser fällt dann noch: Bosch erobert den Ball und Jehle bleibt eiskalt und erzielt den viel umjubelten Treffer in der Nachspielzeit zum Derbysieg!