Derbysieg für den FV Wüstenrot // 4 Spiele - 4 Siege

*** Derbysieger ***

Unser FV Wüstenrot dominiert die kompletten 90 Minuten in Neulautern und fährt auch in der Höhe absolut verdient den Derbysieg ein.

Nachdem es in der ersten Halbzeit 4 Latten und ein Pfostentreffer gab, erlöste Pöllmann den FVW Anhang mit der Führung in der 18. Minute.

Im zweiten Durchgang konnte Hoseni 54' und zweimal Beckmann 57' und 78' auf den verdienten 4:0 Endstand stellen.

Die Gastgeber blieben am heutigen Tag chancenlos.

Danke für die klasse Versorgung vor Ort, das war top organisiert!

Am Donnerstag 18.09. empfängt unser FV Wüstenrot dann die SG Bad Wimpfen im Wüstenroter Waldstadion zur zweiten Runde im Bezirkspokal Franken.

Spielbeginn ist um 19:30 Uhr im Waldstadion.

Schaut vorbei und unterstützt unsere Mannschaft beim Pokalfight.

Am kommenden Sonntag ist unser FVW dann spielfrei.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns