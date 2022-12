Derbysieg für den FSV am Hasengarten

Der @fsvfriedensdorf1923 entscheidet das Derby gegen die @kickerserdhausen nach einer Leistungssteigerung in Hälfte 2 für sich.



Das Spiel begann allerdings mit 50 Minuten Verspätung, da der angesetzte Unparteiische nicht erschien. Bitte für die Kickers, denn Abwehrchefin und Captain Tamara Nolte konnte dadurch aus beruflichen Gründen nicht mitwirken.



Das Spiel begann mit einer dicken Möglichkeit für die Gäste! Nach einem schönen Steckpass war Freya Sophie Burk frei durch, konnte den Ball aber nicht aufs Tor der Kickers bringen. Danach übernahmen die Kickers das Kommando, die Gäste waren meist zweiter Sieger in den Zweikämpfen und leisteten sich zu viele Fehler im Spielaufbau. Die Kickers hingegen zeigten viel Laufbereitschaft aber auch schöne Kombinationen. Eine davon brachte Emily Eberl in Schussposition, Ihr Schuss aus gut 20 Metern fand den Weg ins Tor des FSV (18.). Die Antwort der Gäste lies aber nicht lange auf sich warten, nur 5 Minuten später konnte der FSV durch einen abgefälschten Schuss von Burk den Ausgleich erzielen (23.). Erdhausen spielte aber eine starke erste Hälfte und konnte auch erneut in Führung gehen. Nach einer schönen Kombination über die rechte Angriffsseite landete ein Querpass bei Kim Nolte, deren wuchtiger Abschluss schlug nach 28 Minuten zum 2:1 ein. In einem sehr guten Derby hätte Friedensdorf aber auch vor der Pause noch ausgleichen können, doch Bea Sauerwald konnte einen Abpraller aus kurzer Distanz nicht verwerten.



Nach dem Seitenwechsel konnten die Kickers dann aber nur noch selten an die gute Leistung der ersten Hälfte anknüpfen, was auch an einer Leistungssteigerung der Gäste lag. Friedensdorf war nun wacher, konnte im Mittelfeld immer wieder Ballgewinne erarbeiten und legte auch spielerisch zu. Dennoch musste eine Einzelaktion her um zum Ausgleich zu kommen. Freya Sophie Burk lies gleich mehrere Gegenspielerinnen aussteigen und vollendete mit einem satten Schuss zum 2:2 Ausgleich (55.). Der Siegtreffer für den FSV fiel dann nach einem Eckball, den Janina Muth per Kopf zum 2:3 über die Linie drückte.



Aufgrund der Leistung im 2. Abschnitt ein verdienter Sieg für Friedensdorf in einem Derby mit viel Leidenschaft und Tempo von beiden Teams.