Derbysieg für den FC Remscheid

Ab der dritten Spielminute übernahm der FC Remscheid das Kommando. Zunächst gehörte die erste Ecke des Spiels zwar den Bornern, doch danach kontrollierte der FCR das Geschehen. Zwar fehlten zwingende Torabschlüsse, doch die Remscheider bestimmten – wie schon an den vergangenen Spieltagen – das Spielgeschehen. Von den Rängen wurde lautstark gefordert, endlich den Abschluss zu suchen. Die erste nennenswerte Chance hatten allerdings in der 18 min. die Borner: Bonanno, der noch in der letzten Saison das Trikot des FCR trug, setzte den Ball über die Latte. In der 27. Minute wieder ein Konter der Gäste. Es folgte ein Pass von der rechten Seite in den Fünfmeterraum, ein Mitspieler verpasst den Ball nur um Haaresbreite.

Bestes Fußballwetter und unterschiedliche Voraussetzungen beider Mannschaften: Der FC Remscheid hatte die letzten beiden Spiele verloren und stand mit nur drei Punkten aus drei Partien unter Druck. Der SSV Bergisch Born hingegen feierte zuletzt einen klaren 3:0-Sieg gegen die starken TuRu Düsseldorf.

Kurz vor der Pause kam es in der 45. Minute zu einer kuriosen Szene: Der FCR im Vorwärtsgang, der Pass geht in den Strafraum – doch der Schiedsrichter pfeift plötzlich ab. Er zeigt einem Borner die Gelbe Karte und gibt Freistoß für Remscheid. Damit verhinderte er eine klare Abschluss Chance. Was der Schiedsrichter in dieser Situation gesehen oder eben nicht gesehen hat, bleibt sein Geheimnis. Der anschließende Freistoß blieb die letzte Aktion der ersten Hälfte. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Das erwartete Bild: Der FC Remscheid wollte das Spiel machen, während Born auf schnelle Konter lauerte. Die Frage war: Wer würde in der Halbzeit die richtigen Worte finden?

Die Antwort folgte auf dem fusse. Zunächst ein schock für dem FCR, D. Papadopoulus musste Verletzungsbedingt ausgewechselt werden, (wurde nach der Partie vom Siegtorschützen auf Händen in die Kabine getragen), der FCR kam wie ausgewechselt aus der Kabine. Angriff um Angriff rollte auf das Tor von Bergisch Born, die Gäste konnten sich nur noch aufs Verteidigen konzentrieren. Angetrieben von den eigenen Fans suchte der FCR entschlossen den Führungstreffer – und in der 67. Minute war es soweit. Ben Hamada spielte den Ball zu A. Zupo und er ihn in den Fünfmeterraum, irgendwie fand er den Weg durch die Abwehr, und Pedchenko schob ihn über die Linie. Kurzes Zittern auf den Rängen, doch dann zeigte der Schiedsrichter zum Mittelkreis: Das Tor zählte! Der FC Remscheid kann es doch noch!

Von da an nahm das Spiel richtig Derby-Charakter an: intensive Zweikämpfe, viel Einsatz, große Leidenschaft. Die klareren Torchancen gehörten bis zur 85. Minute ausschließlich dem FC Remscheid. Erst dann merkte man den Spielern die enorme Laufarbeit an. Doch getragen vom Publikum zeigte der FCR, warum das Röntgenstadion zu Recht als Festung gilt. Nach 90 Minuten plus vier Nachspielzeit war es amtlich: Derbysieg! Ein Tor erzielt, keines kassiert – ein verdienter 1:0-Erfolg für den FC Remscheid. Aus der Kabine hallte es: „Derbysieger, Derbysieger – hey, hey!“

Fazit des Spiels:

Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte der FC Remscheid im zweiten Durchgang auf und sicherte sich dank Siegeswillen und Tempo auf den Außenbahnen durch die ,,duracell- Motoren'' Ben Hamada und Koya Shirahata einen verdienten Erfolg. Bergisch Born erwies sich wie erwartet als starker Gegner, der mit sauberem Fußball und gefährlichen Kontern jederzeit für Gefahr sorgte..

Stimmen zum Spiel

Ferdi Gülenc (Trainer FC Remscheid):

„Ich bin froh, dass sich die Mannschaft heute für ihre Arbeit belohnt hat. Was in den Köpfen der Spieler nach den letzten Spielen noch steckte, kann ich nur erahnen – vielleicht die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg. Aber meine Mannschaft wird daran reifen und lernen.“

Tim Janowski (Trainer SSV Bergisch Born):

„Erstmal Glückwunsch an den FCR. Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz. Wir wollen als Mannschaft zusammenwachsen, uns in der Landesliga etablieren und dann sehen, was in den nächsten Jahren möglich ist.“

Ausblick:

Der FC Remscheid tritt am Sonntag um 15:00 Uhr beim Aufsteiger FC Wülfrath an. Der SSV Bergisch Born empfängt ebenfalls am Sonntag den Oberliga-Absteiger und aktuellen Tabellenführer SC Union Nettetal auf heimischem Platz. Anstoß dieser Partie ist um 15:30 Uhr.

FC Remscheid - SSV Bergisch Born 1:0 (0:0)

Tor: 67' A. Pedchenko 1:0

Zuschauer: 400

FC Remscheid:

M. Horn, F. Belzer, N. Burghard, R. Ben Hamada,V. Di Mari, D. Heinen, D. Papadopoulus (52' L. Fronia), K. Shirahata, A. Zupo, S. Apicella (77' F. Asut), A.. Pedchenko (89' M. Abunajie)

Bergisch Born:

G. Musset, A. Isaoui, F. Kücüktireli, T. Makkaoui (66' F. Niehues), M. Müller, G. Sunda, J. Bernhard (46' M. Pak), M.Ödemis, G. Bonanno,L. Ntiti (86' L. Ceylan), G. Ntolo (56' F. Di Donato)

