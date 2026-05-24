Derbysieg für Baunatal – Rothosen sind auf Hilfe angewiesen

Weidenhausen hielt das letzte Heimspiel in der Hessenliga lange offen. Nach torloser erster Halbzeit brachte erst Mike Feigenspan die Gäste kurz nach Wiederbeginn in Führung, ehe Serkan Karakoc in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. Der KSV nutzte damit die größere Reife, während Weidenhausen seine besten Chancen auf den Ausgleich ungenutzt ließ. Nach Vereinsangaben hatten Tim Ullrich und Henrik Renke die aussichtsreichsten Möglichkeiten zum 1:1. Für die Adler war es trotz der Niederlage kein sang- und klangloser Abschied vom Chattenloh. Rund 500 Zuschauer sahen zunächst eine zähe Partie, später ein Derby, in dem Weidenhausen nach dem Rückstand mehr Risiko ging und sich zumindest phasenweise in Richtung Strafraum arbeitete. Sportlich blieb der Ertrag dennoch aus: In den sechs Nordhessen-Derbys gegen Baunatal, den CSC und Hünfeld blieb der SVW in dieser Saison ohne Punkt.

Der CSC war in Stadtallendorf nah dran an einem Ergebnis, das im Abstiegskampf enorme Wirkung gehabt hätte. Simon Kauf brachte die Rothosen früh in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich stellte Alban Meha per Handelfmeter sogar auf 2:1. Doch Stadtallendorf drehte die Partie im letzten Drittel der Begegnung durch Jacob Pistor und Frederik Trümner noch komplett. Damit bleibt der CSC vor dem letzten Spieltag auf Rang 15 und braucht weiter Hilfe oder einen eigenen Coup.

Die Ausgangslage ist damit klar umrissen: Gewinnt Kassel am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt II, wäre der direkte Ligaverbleib dann perfekt, wenn Hummetroth gegen Türk Gücü Friedberg nicht gewinnt oder Fernwald gegen den Hanauer SC verliert. Selbst wenn Hummetroth und Fernwald beide gewinnen, könnte der CSC mit einem eigenen Sieg noch direkt drinbleiben – allerdings nur dann, wenn Marburg verliert und Darmstadt nicht verliert. Auch ein Unentschieden könnte Kassel noch reichen, dann allerdings ausschließlich für den Fall, dass Hummetroth verliert. In allen anderen Konstellationen reicht es für die Rothosen nicht mehr zum direkten Klassenerhalt.