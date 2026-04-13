Derbysieg – FC Oberglatt triumphiert in Dielsdorf!

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: Dielsdorf mit starker Bilanz (9-1-1) und nur zehn Gegentreffern, Oberglatt im Tabellenmittelfeld. Doch auf dem Platz dominierte von Beginn an nur ein Team – und das waren die Gäste!

Was für ein Derby! Der FC Oberglatt reist als Aussenseiter zum Tabellenzweiten, dem FC Dielsdorf – und liefert eine leidenschaftliche Vorstellung, die in einem spektakulären Auswärtssieg endet.

Bereits in der 6. Minute folgte die frühe Belohnung: Nach einem stark herausgespielten Angriff über die linke Seite bugsierte ex Oberglatter und jetzt Dielsdorfer Verteidiger, Michel Engelhard den Ball unglücklich ins eigene Tor – 1:0 für Oberglatt! Ein Start nach Mass.

Oberglatt blieb spielbestimmend, kombinierte sich immer wieder gefährlich nach vorne und erspielte sich zahlreiche Chancen. Dennoch fiel in der 33. Minute der Ausgleich: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf auf der rechten Seite – eigentlich klar für Oberglatt – liess der Schiedsrichter weiterspielen. Der Dielsdorfer Angreifer nutzte die Situation, dribbelte sich im Strafraum zu einfach durch und traf eiskalt zum 1:1.

Trotz klarer Überlegenheit wollte das zweite Tor nicht fallen. Stattdessen der nächste Nackenschlag kurz vor der Pause: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielte Aushilfskeeper Timo einen fatalen Fehlpass direkt in die Füsse eines Gegners, der sich nicht zweimal bitten liess – 2:1 für Dielsdorf.

Ein schmeichelhafter Halbzeitstand für die Gastgeber.

Doch in der Pause fanden Trainer Juan Chanclon und Assistent Antonio De Luca die richtigen Worte – und ihre Mannschaft kam wie verwandelt aus der Kabine. Die Einwechslungen von Momo und Nils brachten sofort neue Energie ins Spiel.

In der 50. Minute zirkelte Momo einen wunderschönen Freistoss über die Mauer – 2:2! Nur drei Minuten später die verdiente Führung: Über die linke Seite kombinierten sich Tarek und Patrick Lüthi sehenswert durch, Tarek legte perfekt quer und Patrick traf via Unterlatte zum 3:2!

Und Oberglatt blieb hungrig.

In der 55. Minute dann die nächste Szene: Nach einem eher streng gepfiffenen Foul an Fabian Lüthi im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Momo übernahm die Verantwortung – und verwandelte souverän zum 4:2! Doppelpack für den Joker – und pure Ekstase auf und neben dem Platz!

Doch auch das war noch nicht das Ende dieses wilden Derbys. Nur eine Minute später, in der 56. Minute, kam Dielsdorf nach einer unglücklichen Aktion wieder heran und verkürzte auf 3:4.

Das Spiel blieb intensiv, emotional und offen. Doch Oberglatt war das klar bessere Team, drückte weiter und suchte die Entscheidung. Chance um Chance wurde herausgespielt – bis zur 84. Minute:

Ein schnell ausgeführter Einwurf leitete alles ein. Fabian Lüthi setzte sich stark durch, umspielte den Torhüter und behielt die Übersicht. Am langen Pfosten wartete Darko – und schob zum entscheidenden 5:3 ein!

Grenzenloser Jubel beim FC Oberglatt – auf dem Platz, auf der Bank und bei den Fans!

Die Schlussphase wurde noch einmal hektisch, inklusive einer roten Karte für Dielsdorf, doch am Ende blieb es beim hochverdienten Auswärtssieg.

Fazit:

Der FC Oberglatt zeigt im Derby eine überragende Leistung voller Dominanz, Leidenschaft und Moral. Trotz Rückschlägen bleibt das Team ruhig, dreht das Spiel eindrucksvoll und belohnt sich mit einem spektakulären Sieg.

6 Punkte aus zwei Spielen in der Rückrunde! Am nächsten Spieltag ist der FC Glattbrugg zu Gast im Chliriet. Hinspiel ging 4-3 verloren... die nächste Rechnung die man begleichen will 💪🏻 Motivation und Selbstvertrauen werden nicht fehlen!