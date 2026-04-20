Derbysieg! Erdweg krönt starke Leistung mit drei Punkten

Traumtor per Freistoß - Erdweg gewinnt Derby in Schwabhausen – Foto: Franziska B.

Das Auswärtsspiel der SpVgg Erdweg beim TSV Schwabhausen hatte im Vorfeld einiges zu bieten. Zum einen stand ein Derby auf dem Programm, zum anderen traf man auf den aktuellen Schwabhausener Trainer Sebastian Schuff, der noch vor zwei Jahren an der Seitenlinie der Erdweger stand. Zusätzlich wollte man sich für die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren – die Motivation war entsprechend hoch.

Auch in der Folge blieb Erdweg die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Umso überraschender fiel in der 14. Minute der Ausgleich: Christian Henning nutzte einen Ballverlust von Anton Burghart und blieb im Eins-gegen-Eins gegen Torhüter Dominik Chlubek eiskalt – 1:1.

Die Gäste aus Erdweg legten sprichwörtlich los wie die Feuerwehr. Mit hohem Pressing, viel Ballbesitz und ansehnlichem Kombinationsspiel setzte man Schwabhausen früh unter Druck. Bereits in der 7. Minute wurde dieser Aufwand belohnt: Martin Arzberger setzte sich stark über die linke Seite durch, ging bis zur Grundlinie und legte mustergültig auf Satuk Can zurück, der zur frühen 0:1-Führung einschob.

Geduld zahlt sich spät aus

Trotz des Rückschlags ließ sich Erdweg nicht aus dem Konzept bringen und blieb bis zur Halbzeit das aktivere Team. Weitere Treffer blieben jedoch zunächst aus.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Erdweg das Spielgeschehen, zeigte Geduld und suchte konsequent nach der Lücke in der Schwabhausener Defensive. Lange Zeit schien es, als würde der entscheidende Treffer nicht mehr fallen – bis zur 85. Minute:

Nach einem Foul an Benjamin Trinkl kurz vor dem Strafraum übernahm Spielertrainer Ilgar Can Verantwortung und verwandelte den Freistoß mit einem wuchtigen Schuss unhaltbar ins Kreuzeck zur verdienten 1:2-Führung.

Entscheidung in der Schlussminute

In der Nachspielzeit machte Erdweg schließlich alles klar: Joker Marco Habermehl setzte die gegnerische Abwehr unter Druck, eroberte den Ball und erzwang das Tor zum 1:3-Endstand. Danach wurde die Partie nicht mehr angepfiffen – der Derbysieg war perfekt.

Fazit und Ausblick

Ein verdienter Erfolg für die SpVgg Erdweg, die über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft war und sich im Vergleich zu den letzten Wochen deutlich konsequenter zeigte. Genau diese letzten Prozente machten diesmal den Unterschied aus.

Mit dem Rückenwind des Derbysiegs geht es nun in die nächste Partie: Zuhause empfängt Erdweg den SV Odelzhausen – mit dem klaren Ziel, die nächsten drei Punkte einzufahren.