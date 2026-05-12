Bei sommerlichen Temperaturen empfing unsere 1. Mannschaft am Muttertag den SV Gochsheim zum Lokalderby. Die Mannschaft um Spielertrainer René Lahr war bestens eingestellt und wusste genau, was sie in diesem Spiel erwarten würde. Von Beginn an wurden intensive Zweikämpfe geführt.
Nach etwa einer Viertelstunde war die FZG in Überzahl, nachdem ein Spieler aus Gochsheim des Feldes verwiesen wurde. Wie so oft im Fußball bedeutet das jedoch nicht automatisch einen direkten Vorteil. Mit zunehmender Spieldauer konnte die FZG dennoch immer mehr die Kontrolle über das Spiel übernehmen.
In der 26. Minute brachte Jannic Petri die FZG schließlich in Führung. Bis zur Halbzeit änderte sich am Spielgeschehen wenig: Die FZG blieb die klar spielbestimmende Mannschaft, weitere Tore verhinderte jedoch mehrfach der stark aufspielende Gochsheimer Torwart.
Direkt nach Wiederanpfiff wurde der FZG ein Strafstoß zugesprochen, den Christopher Oberst in der 49. Minute souverän verwandelte. Nur kurze Zeit später schnürte Oberst seinen Doppelpack und brachte die FZG endgültig auf die Siegerstraße.
Auch Jannic Petri konnte einen Doppelpack erzielen, als er in der 61. Minute das 4:0 markierte. Am Spielstand sollte sich anschließend nichts mehr ändern, sodass am Ende ein auch in dieser Höhe verdienter Derbysieg der FZG zu Buche stand.
Durch den Erfolg konnte die FZG den fünften Sieg in Folge feiern und blieb dabei bereits zum vierten Mal hintereinander ohne Gegentor.
Am kommenden Spieltag bestreitet die FZG erneut ein Heimspiel. Anpfiff der Begegnung gegen den TSV Dürrenbüchig ist um 15:00 Uhr.