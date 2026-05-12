Derbysieg der Fzg von Claudio Caliendo · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser

Bei sommerlichen Temperaturen empfing unsere 1. Mannschaft am Muttertag den SV Gochsheim zum Lokalderby. Die Mannschaft um Spielertrainer René Lahr war bestens eingestellt und wusste genau, was sie in diesem Spiel erwarten würde. Von Beginn an wurden intensive Zweikämpfe geführt. Nach etwa einer Viertelstunde war die FZG in Überzahl, nachdem ein Spieler aus Gochsheim des Feldes verwiesen wurde. Wie so oft im Fußball bedeutet das jedoch nicht automatisch einen direkten Vorteil. Mit zunehmender Spieldauer konnte die FZG dennoch immer mehr die Kontrolle über das Spiel übernehmen.

In der 26. Minute brachte Jannic Petri die FZG schließlich in Führung. Bis zur Halbzeit änderte sich am Spielgeschehen wenig: Die FZG blieb die klar spielbestimmende Mannschaft, weitere Tore verhinderte jedoch mehrfach der stark aufspielende Gochsheimer Torwart. Direkt nach Wiederanpfiff wurde der FZG ein Strafstoß zugesprochen, den Christopher Oberst in der 49. Minute souverän verwandelte. Nur kurze Zeit später schnürte Oberst seinen Doppelpack und brachte die FZG endgültig auf die Siegerstraße.