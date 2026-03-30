Derbysieg dank zweiter Halbzeit

Der SV Schmölln musste sich im Kreisderby gegen den SV Ehrenhain mächtig strecken und konnte aufgrund einer Leistungssteigerung im 2. Durchgang einen 3:0-Sieg einfahren, welchen die Rauch/Hofmann-Elf auf Platz 3 der Landeskasse Staffel 1 schiebt. Doch bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Ehrenhain kam besser in die Partie und hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen, um mit einer Führung in die Pause zu gehen. Bereits nach vier Minuten verschätzte sich der spätere Torschütze Franz Funke und Ehrenhain kam zur ersten nennenswerten Chance. Auch fünf Minuten später wae Schmöllns Innenverteidiger wieder im Brennpunkt, doch der Ehrenhainer Goalgetter Tilas Louis Taubert schloß ans Außennetz ab. Auch eine Vollak-Flanke auf Kevin Richter fand per Kopfball nicht den Weg ins Schmöllner Tor. Eine Führung für die Heim-Elf wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen, da die Schmöllner Mannschaft absolut nicht im Spiel war und kaum Zweikämpfe gewann. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Mannschaften und weder Schmölln, noch die Bachmann-Elf kam zu Einschussmöglichkeiten. In der 37. Minute wurde es dann wieder interessant. Der SVS bekam den Ball zwei Mal nicht geklärt und Richard Klaus musste den Taubert-Abschluss mit starker Parade zur Ecke klären. Und nur zwei Minuten später musste sich Richard Klaus erneut auszeichnen, als er einen Schuss der Ehrenhafter aus der 2. Reihe entschärfte. Dabei blieb es auch und mit einem aus Schmöllner Sicht schmeichelhaften 0:0 ging es in die Pause.
Die Ansprache des Schmöllner Trainerteams schien angekommen zu sein, denn den 2. Durchgang gingen die Knopfstädter aggressiver und zielstrebiger an. Eine Eingabe von der linken Seite konnte der Ehrenhainer Hüter entschärfen (48.) und auch bei einem Bachmann-Abschluss war dieser auf dem Posten (50.). In der 65.Minute wird Leon Gentsch‘s Abschluss zur Ecke geblockt und dem Ehrenhainer Luca Gerber unterlief fast ein Eigentor. Ein weiterer Eckball sorgte für die Schmöllner Führung, als Franz Funke am höchsten stiege und platziert ins lange Eck einköpfte (67.). Das Schmöllner Team blieb dran und verpasste durch Erik Großmann am 2. Pfosten das mögliche 2:0 (68.). Auch eine Gentsch-Eingabe auf Alexander Korent fand nicht den Weg ins Ehrenhainer Tor (72.). Nach einem vermeintlichen Foul an Leon Gentsch gab es Elfmeter, welchen Florian Schmidt sicher zum 2:0 verwandelte (75.). Keine 60 Sekunden später bediente der durchgebrochene Alexander Korent Leon Gentsch am 2.Pfosten, der das vorentscheidende 3:0 erzielte. In der Schlussphase der Partie verwaltete Schmölln den sicheren Vorsprung und verpasste durch Leon Gentsch gar den vierten Schmöllner Treffer (87.).