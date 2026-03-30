Derbysieg dank zweiter Halbzeit

– Foto: Bastian Hubatsch

Ehrenhain kam besser in die Partie und hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen, um mit einer Führung in die Pause zu gehen. Bereits nach vier Minuten verschätzte sich der spätere Torschütze Franz Funke und Ehrenhain kam zur ersten nennenswerten Chance. Auch fünf Minuten später wae Schmöllns Innenverteidiger wieder im Brennpunkt, doch der Ehrenhainer Goalgetter Tilas Louis Taubert schloß ans Außennetz ab. Auch eine Vollak-Flanke auf Kevin Richter fand per Kopfball nicht den Weg ins Schmöllner Tor. Eine Führung für die Heim-Elf wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen, da die Schmöllner Mannschaft absolut nicht im Spiel war und kaum Zweikämpfe gewann. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Mannschaften und weder Schmölln, noch die Bachmann-Elf kam zu Einschussmöglichkeiten. In der 37. Minute wurde es dann wieder interessant. Der SVS bekam den Ball zwei Mal nicht geklärt und Richard Klaus musste den Taubert-Abschluss mit starker Parade zur Ecke klären. Und nur zwei Minuten später musste sich Richard Klaus erneut auszeichnen, als er einen Schuss der Ehrenhafter aus der 2. Reihe entschärfte. Dabei blieb es auch und mit einem aus Schmöllner Sicht schmeichelhaften 0:0 ging es in die Pause.