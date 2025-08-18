Derbysieg bringt Tabellenführung zurück

Letztendlich einen verdienten Dreier feierte der SVO beim benachbarten Schorndorf im ewig jungen Derby mit dem 4:1 und holte sich somit die Tabellenführung in der Kreisklasse zurück.

Nach der enttäuschenden 1:5 Klatsche in Bernried zeigte die Lösl- Elf eine deutlich verbesserte Einstellung von Beginn an. Der Kampfeswille war den Grünweißen nicht abzusprechen, dennoch war in der ersten Halbzeit spielerisch kein Vorteil erkennbar.

Der Gastgeber wurde nach einer viertel Stunde mit einem Freistoß als erstes gefährlich, SVO- Schlussmann Lingauer fischte des Schuss aber aus dem Kreuzeck.

Nach einer halben Stunde musste der Gast mit der verletzungsbedingte Auswechslung von Abwehrchef Schuierer um die Stabilität in der Defensive fürchten. Und sogleich war SSV- Sturmspitze Winter nach einem unterschätzten langen Ball frei durch, sein Lupferversuch am Strafraum misslang aber.

Seinen Stellungsfehler hätte der eingewechselte Kerscher U. sogleich auf der Gegenseite vergessen machen können.

Seine Doppelchance nach einer Ecke vereitelte der SSV- Keeper aber bravourös auf der Linie.

Zu Ende der ersten Halbzeit erhöhte der Gast aus Obertrübenbach den Druck, folgerichtig auch das 1:0 in der 43. Minute.

Kerscher G. zog von seiner offensiven rechten Seite in den Strafraum und wurde per Foul rüde gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Steinberger per frechen Schuss in die Tormitte.

Vor dem Pausenpfiff hätte Schafberger per Kopfball erhöhen können. Die mustergültige Flanke von Kerscher G. setzte er aber am langen Pfosten knapp über die Latte.

Einen Bärendienst erwies Offensivkraft Höcherl A. seinem SVO sofort nach Wiederanpfiff.

Eine absolut unnötige Grätsche an der Mittellinie ahndende der stets souveräne Schiedsrichter zu Recht mit zehn Minuten Zeitstrafe.

Somit war SVO- Keeper Lingauer in Unterzahl mit einer Glanzparade gefordert, als er einen Abschluss aus kurzer Distanz von der Linie kratzte. In der selben Aktion wollte der SSV einen schnellen Konter unterbinden. Auch für diese unsportliche Grätsche gab es eine Zeitstrafe.

Hüben wir drüben hätte man sich wohl in dem doch phasenweise hitzigen Derby bei den Zeitstrafen nicht über Rot beschweren können.

In der 74. Minute schickte Schafberger Kerscher M. per Steilpass auf den linken Flügel. Am langen Pfosten stieg der überragende Kerscher G. in den dritten Stock und verwandelte per Kopfball direkt zum 2:0.

Doch vom souveränen Auswärtssieg war hier noch nicht zu sprechen, da Schorndorf umgehend den Abschlusstreffer erzielte.

Winter umkurvte nach einem Steilpass am Sechzehner Schlussmann Lingauer und schob zum 2:1 ein.

In der Schlussphase drängte Schorndorf auf den Auagleich, mehr als lange Einwürfe und Hoffen auf gute Freistoßsituationen war aber an diesem Tag nicht drin.

Der Junge Schiedsrichter war stets auf der Höhe des Geschehens.

Die Entscheidung in der 90. Minute.

Als alle einen direkten Freistoß aus 20 Metern über die Mauer vermuteten, verwandelte Schafberger den überraschenden Querpass eiskalt zum 3:1.

In der Nachspielzeit sogar noch das 4:1 durch den Mann des Spiels Kerscher G.

Einen Konter über Rösl schloss der mitgelaufene Rechtsaußen zum Schlussstand beim umjubelten Derbysieg ab.