Derbysieg bringt SV Sonsbeck viel Rückenwind

Sein Coach sieht den Tabellennachbarn auf Augenhöhe: „Wir wollen zu Hause weiter punkten. Aber wir müssen dafür wieder alles abrufen und die gleiche Leistung wie in Homberg auf den Platz bringen.“

Ein Erfolgserlebnis gegen die Mannschaft aus Neuss würde dem SVS nicht nur drei weitere Punkte, sondern auch weiteres Selbstvertrauen bescheren. Die Rot-Weißen wären dann gut gerüstet für die anschließenden Duelle gegen die DJK Frintrop (13. März, 19.30 Uhr) sowie dem 1. FC Monheim (22. März, 15 Uhr). Zwei Teams, die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen.

