Derbysieg bringt SV Sonsbeck viel Rückenwind

Derbysiege sind bekanntlich besonders wertvoll. Lange auskosten kann der SV Sonsbeck den 2:1-Erfolg beim VfB Homberg allerdings nicht. Die Rot-Weißen stehen in der Oberliga Niederrhein weiter auf einem Abstiegsplatz und treffen am Sonntag, 15 Uhr, auf einen direkten Konkurrenten. Die Holzheimer SG steht einen Rang vor dem SVS mit einem Punkt mehr auf der Habenseite. Mit einem Dreier in dem Kellerduell würde die Elf von Heinrich Losing den Aufsteiger also überholen.
„Die Jungs haben sich endlich mal belohnt“, sagte Losing zum Sieg in Homberg, der besonders süß schmeckte. Für die Rot-Weißen war’s der erste Erfolg im PCC-Stadion nach über zehn Jahren. Losing hofft, dass sich der Dreier positiv auf den restlichen Saisonverlauf auswirkt: „Wir hatten schon in den letzten beiden Heimspielen davor viel investiert, waren aber unglücklich unterlegen. Im Moment ist es auch viel Kopfsache.“
Seine Mannschaft habe in Homberg seine Vorgaben vorbildlich umgesetzt. „Wir haben unser Pressingverhalten geändert, den Gegner höher angegriffen und ihn so zu Fehlern gezwungen. Hinzu kam, dass die Jungs eine hohe Laufbereitschaft zeigten, viele Zweikämpfe gewannen und gerade bei Standards gegen uns sehr präsent waren“, resümierte der Sonsbeck-Trainer. Marco de Stefano und Ruben Martens heimsten ein Extralob ein.
De Stefano krönte seine Leistung mit dem wichtigen 2:0, als rechter Außenverteidiger machte Ruben Martens einen überragenden Job. Er ließ Berkan Bartu gar nicht zur Entfaltung kommen. „Bis auf ein, zwei Aussetzer war ich grundsätzlich zufrieden mit meiner Leistung. Für mich war’s kein einfaches Spiel, da ich viele Eins-gegen-eins-Duelle gegen einen starken Außenbahnspieler führen musste. Darauf lässt sich aufbauen“, meinte Martens.
Der 22-Jährige fügte hinzu: „Von der ersten Minute an waren wir hoch konzentriert und haben unsere Chancen in der Offensive konsequent genutzt. Uns war klar, dass es auf diesem Platz vor allem auf Einsatz, Leidenschaft und Kampf ankommen würde. Das hat die gesamte Mannschaft angenommen – sowohl die Spieler in der Startelf als auch die, die von der Bank gekommen sind.“
Aus Martens-Sicht war der Sieg vor allem für das Selbstvertrauen wichtig, „damit die Selbstverständlichkeit Schritt für Schritt zurückkehrt. Auch im Hinblick auf die anderen Ergebnisse war dieser Erfolg entscheidend, um den Anschluss zu halten. Wir wissen, dass wir uns nur selbst schlagen können. Wenn wir weiterhin hart und konzentriert arbeiten, werden wir dafür auch belohnt werden“.
Tymoteusz Miller durfte zum zweiten Mal in Folge von Beginn an auflaufen und zeigte auf der Sechser-Position ebenfalls eine starke Leistung. Vor allem mit seiner Körpergröße von 1,92 Metern konnte er viele länge Bälle der Homberger für sich entscheiden.
Winterzugang Daniel Gorden Raul startete das erste Mal in der Anfangsformation. „Ich habe über die Entscheidung des Trainers und meine Aufgaben erst vor dem Spiel in der Kabine erfahren. Ich versuche mich im Training weiter aufzudrängen, um gegen Holzheim erneut starten zu können“, meinte der 20-Jährige, der im Willy-Lemkens-Sportpark am Sonntag genau weiß, worauf’s ankommt, um abermals erfolgreich zu sein: „Mit dem Willen und der Ernsthaftigkeit ist einiges möglich.“
Sein Coach sieht den Tabellennachbarn auf Augenhöhe: „Wir wollen zu Hause weiter punkten. Aber wir müssen dafür wieder alles abrufen und die gleiche Leistung wie in Homberg auf den Platz bringen.“
Ein Erfolgserlebnis gegen die Mannschaft aus Neuss würde dem SVS nicht nur drei weitere Punkte, sondern auch weiteres Selbstvertrauen bescheren. Die Rot-Weißen wären dann gut gerüstet für die anschließenden Duelle gegen die DJK Frintrop (13. März, 19.30 Uhr) sowie dem 1. FC Monheim (22. März, 15 Uhr). Zwei Teams, die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen.
