Derbysieg! – Bleicherode ringt Lipprechterode nieder

Schon in den ersten Minuten ließ das Team aus Bleicherode keinen Zweifel daran, dass man dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Hochkonzentriert, griffig in den Zweikämpfen und mit frühem Pressing setzte man die Hausherren sofort unter Druck. Und dieser Druck zahlte sich umgehend aus: Nach einem Ballverlust der Gastgeber schaltete das Mittelfeld blitzschnell um, Til Kindling spielte einen cleveren Steckpass auf Lucas Engelhardt, der eiskalt blieb und den Ball am herauseilenden Keeper vorbeischob – 0:1 nach nur fünf Minuten. Bleicherode blieb dran, als hätte man das Spiel im Vorfeld auf diese Anfangsminuten hin geplant. Nur drei Minuten später war es erneut Engelhardt, der eine starke Hereingabe von Til Kindling am zweiten Pfosten per Kopf verwertete. 0:2 – ein Start nach Maß! In den folgenden 20 Minuten dominierte Glückauf weiter das Geschehen. Lipprechterode fand kaum Zugriff, wurde in der eigenen Hälfte eingeschnürt und hatte Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Doch etwa ab der 30. Minute ließen die Gäste den Druck etwas nach, wurden passiver und überließen dem Gegner zunehmend den Ball. Lipprechterode nutzte die Phase, um etwas besser ins Spiel zu kommen, ohne jedoch zwingende Chancen herauszuspielen. Kurz vor der Pause hatte Bleicherode durch Niklas Ernst und erneut Engelhardt noch zwei gute Möglichkeiten, doch es blieb zur Halbzeit beim verdienten 0:2.