Derbysieg bleibt wieder in der Kreisstadt 

Dabei ging es gar nicht so schlecht los. Josia Walther wird steil geschickt und läuft allein auf Torhüter Jünger durch, versucht ihn zu umkurven, sein Schuss kann er dann aber vor dem Einschlag abwehren (2.). Die Riesenmöglichkeit der Orlastädter zur frühen Derbyführung war dahin. Die ersten Minuten deuten dann schon an, dass es eine heiße, intensive Begegnung werden wird. Ein Freistoß von der rechten Seite bringt Sá in den Strafraum, wo Sluga perfekt einläuft und per Kopf zur Schleizer Führung trifft (1:0, 15.). Neustadt hat fast im Gegenzug die Ausgleichsmöglichkeit, als ebenfalls ein Freistoß von Elia Walther den Kopf von Andreas Schwee findet, der Jünger zu einer erneuten Glanztat zwingt (18.). Auf der anderen Seite führt ein schnell ausgeführter Einwurf auf Pohl zur nächsten Schleizer Riesenmöglichkeit, als er seinen Schuss auf die Querlatte setzt (20.). Im letzten Drittel der ersten Hälfte haben sich dann die Orlastädter ins Passive rein verschränkt, wo die Schleizer besonders bei Standards gefährlich waren, weil die Neustädter Zuordnung nicht gut gestaffelt war. Pohl im,Zusammenspiel mit Eichelkraut kann Maximilian Paul zur Ecke abwehren, in dessen Folge Lange per Kopf knapp das Gehäuse verfehlt (35.). In der weiteren Folge ist es erneut Sluga per Kopf, dessen Versuch aber eine Beute von Torhüter Paul wird (37.). Dann treffen die Orlastädter doch in der Drangphase der Hausherren. Jonas Wahl setzt sich auf der linken Seite durch, flankt in den Rücken der Abwehr, wo Theodor Mohorn aus 20 Metern einfach mal flach und satt abzieht und den Ausgleich markiert (1:1, 39.). Das war dann auch gleichzeitig der Halbzeitstand in einem intensiven Spiel.

In der zweiten Hälfte versucht Neustadt‘s Trainer Jürgen Walther mit der Hereinnahme von Bernhard Grimm neue Akzente zu setzen, der mit seiner erste Aktion die Schleizer Abwehr fast überwinden kann, aber seine Eingabe findet keinen Abnehmer (61.). Im Gegenzug verzieht Eichelkraut aus 5 Metern völlig freistehend (63.). Schleiz ist dann schnell im Umkehrspiel. Sluga wird geschickt, der auf den im Rücken lauernden Pohl abspielt, der mit sattem Schuss, Paul keine Chance lässt (2:1, 65.). Neustadt steckte den erneuten Rückstand eigentlich ganz gut weg und es blieb noch genug Zeit, das Ergebnis zu korrigieren. Jonas Wahl’s Versuch geht knapp neben den Pfosten (76.). In die Angriffsbemühungen der Orlastädter dann der erneute Rückschlag. Aus einer eigenen Ecke kommen dann Sá, Pohl und Kühnel schnell in die Neustädter Abwehrzone. Pohl spielt den mitgelaufenen, völlig freistehenden Kühnel an, der nur noch ins leere Tor einschieben muss (3:1, 80.). Wer damit rechnet, dass dies die Entscheidung war, sah sich getäuscht. Die Neustädter Waltherbrüder schafften mit einem schnellen Gegenstoß zeitnah den Anschlusstreffer, Elia auf seinen Bruder Josia, der ebenfalls keine Mühe hat (3:2, 84.). Blau-Weiß‘90 drückt jetzt nochmal die Hausherren in die eigene Hälfte und drängen auf den Ausgleich. Die Schleizer Abwehr hat in der Schlussphase alle Hände voll zu tun, kann aber alle Versuche erfolgreich abwehren. In der Nachspielzeit dann endlich das Aufatmen der Kreisstädter, als erneut Sluga den Konter abschließt und mit dem 4:2 den Derbysieg festmacht.