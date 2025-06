Im Kellerduell ging es richtig eng zu. Holzheims Vinzenz Pennacchia (links) konnte zwar die Glötter Mehmet Taner und Andreas Schrettle überspielen, am Ende aber behielt die SSV mit 1:0 die Oberhand und bleibt Kreisligist. – Foto: Karl Aumiller

Derbysieg beschert der SSV Glött den Klassenerhalt Kreisligist bezwingt den SV Holzheim mit 1:0 +++ Thannhausen patzt im Aufstiegsrennen +++ Türk Gücü Lauingen hat gute Karten auf die Vizemeisterschaft, der FC Lauingen zittert

Die SSV Glött hat nicht nur das Aschberg-Derby gegen den SV Holzheim mit 1:0 gewonnen, die Lilien haben damit auch den Klassenerhalt in der Kreisliga West perfekt gemacht. Während den Holzheimern der direkte Abstieg droht. Bangen ist auch beim FC Lauingen angesagt, der zwar im Stadtderby gegen Türk Gücü ein 1:1 einfuhr, aber am letzten Spieltag spielfrei ist und noch auf einen Relegationsrang abrutschen kann. Türk Gücü Lauingen derweil einen Punkt Vorsprung auf die TSG Thannhausen und darf von der Aufstiegsrelegation träumen.



Im Aschberg-Derby reichte der SSV Glött ein Tor, um gegen den SV Holzheim drei Punkte einzufahren. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Jonas Stutzmüller per Kopfball das einzige Tor des Spiels, nachdem Andreas Schrettle in mit einer Flanke bedient hatte. Trotz intensiver Bemühungen der Holzheimer blieb es beim 1:0.Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 360



Im Stadtderby zwischen Türk Gücü Lauingen und dem FC Lauingen gab es keinen Sieger - und doch hilft das 1:1 der türkischen Kraft mehr. Ihnen reicht im Saisonfinale ein weiterer Punkt im direkten Duell gegen Thannhausen zur Vizemeisterschaft, während der FCL Schützenhilfe braucht, um nicht auf einen Relegationsrang abzurutschen. Lukas Hummel brachte die Schwarz-Gelben in der 54. Minute in Führung. Doch Timur Cukur glich in der 66. Minute aus. Keine Rolle spielte die Zeitstrafe für Türk Gücüs Özcan Safak kurz vor dem EndeSchiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 300



Ein unterhaltsames 2:2 boten der SC Altenmünster und der Meister FC Gundelfingen II. Denisz Toth brachte den FCG in der 8. Minute per Freistoß in Führung. Nach der Trinkpause in der 22. Minute glich Patrick Pecher in der 32. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Oliver Wieland aus. Neo Fähnle brachte Gundelfingen in der 52. Minute erneut in Front, bevor Pecher in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 2:2 erzielte. Auch dazu stammte die Vorarbeit von Wieland.Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 200



Der SV Neuburg/Kammel feierte mit dem 6:0-Erfolg beim TSV Burgau ein Schützenfest. Kilian Kustermann eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, gefolgt von einem Abstaubertor von Daniel Bobitiu in der 24. Minute. Jonas Jehle erhöhte in der 58. Minute auf 3:0, bevor Bobitiu per Elfmeter und Kopfballtor auf 5:0 stellte. Ein Eigentor von Burgaus Saliou Sylla (72.) machte das halbe Dutzend voll.Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 60



Die SSV Dillingen ließ beim 5:0-Sieg gegen den SV Scheppach nichts anbrennen und hat weiter Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Lars Jaud sorgte in der 13. Minute nach einer Vorlage von Adonis Isufi für das 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte er auf 2:0, erneut vorbereitet von Algert Hoti. In der 32. Minute verwandelte Jaud einen Freistoß zum 3:0. Adonis Isufi traf in der 36. Minute zum 4:0, bevor Jaud in der 38. Minute mit seinem vierten Treffer den Endstand herstellte.Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 55

Frust bei der TSG Thannhausen, nach dem 1:2 bei der SpVgg Wiesenbach hilft der TSG im "Endspiel" bei Türk Gücü Lauingen nur noch ein Sieg. – Foto: Thomas Braun



Im Derby setzte sich die SpVgg Wiesenbach mit 3:1 gegen die TSG Thannhausen durch. David Berger brachte Wiesenbach bereits in der 12. Minute in Führung, als er nach einem Rückpass von Fabian Rösch aus zentraler Position ins rechte Eck traf. Richard Born erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, nachdem er von Pierre Heckelmüller angespielt wurde und überlegt am Keeper vorbeischob. Nach einer turbulenten zweiten Halbzeit, in der Wiesenbach nach der gelb-roten Karte für Daniel Steck (56.) dezimiert wurde, erzielte Darijo Grmaca in der 66. Minute den Anschlusstreffer für Thannhausen. Berger stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her, als er nach einem Zuspiel von Heckelmüller den Ball ins rechte Eck schlenzte.Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen) - Zuschauer: 200

Im Nachbarschaftsduell setzte sich der TSV Offingen beim SC Bubesheim mit 2:0 durch. In der 62. Minute erzielte David Süß das erste Tor für Offingen, nachdem er von Kilian Danzl in Szene gesetzt worden war. Elias Kerker erhöhte in der 80. Minute nach einer Flanke von Daniel Schönberger auf 2:0.

Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 110