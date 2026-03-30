Derbysieg beim Reservenduell

Die Reserven der Herrenmannschaften treffen heute zum vierten Mal aufeinander. Dabei konnte der SVR II bisher jedes Duell für sich entscheiden. In der aktuellen Saison auch deutlich mit 5:0.

Am heutigen Sonntag in Heilsbronn, trafen der 1. aus Raitersaich auf den 3. aus Heilsbronn.

Doch einmal mehr, ein Pass in der Abwehrreihe der Hausherren, findet nicht den Mitspieler. Sondern den gut positionierten Schütz. Dieser nutzt den zu kurz geratenen Querpass und läuft von der Mittellinie alleine auf den Keeper zu. Diesen umkurvt er und erzielt das 0:1. (9.)

Die Heimelf schien deutlich verstärkt zum Hinspiel, in den ersten Minuten gleich ein zeichen setzen zu wohl und spielten klar auf Angriff.

Von dem Tor beflügelt kommen die Gäste mehr aus der eignenen Hälfte und erarbeiten sich, so mehr Chancen. Ein weiteres mal Schütz der am 16er den Ball erobert, aber in der Mitte keinen Abnehmer finden kann.

Das Spiel wurde oft von weiten Bällen geprägt, welche dann wieder postwendend zur gegnerischen Mannschaft zurück kam.

Vereinzelt konnte Heilsbronn die Angriffe zuende spielen, konnten die Abwehr der Gäste aber nicht überwinden. Zuletzt scheiterten Sie an dem noch kurzfristig eingesprungenen Piekorz, der dann doch den ein oder anderen Ball mit gut vorhandenen reflexen halten konnte.

Nach 23. Minuten, spielte der SVR II einen Einwurf auf höhe des 16ers gut aus. Schütz fand den von rechts in den Strafraum einlaufenden Osysek. Welcher aus spitzem Winkel zum 0:2 erhöhte.

Ein weiterer Konter der Gäste über Luu, der links auf der Ball tief gespielt wurde legte clever auf den mitgelaufenen Konopik ab. Dieser im vollen Sprint, erwischte den Ball aber nicht perfekt und verfehlte das Tor.

Kurz vor der Pause dann noch was sehnswertes. Ein weiter Ball aus dem Halbfeld der Heimelf, findet Lobodko im 16er. Der es einfach mal direkt probierte und den Ball gut in Seitfallziehermannier trifft. Dies kam für den Keeper der Gäste zu überraschend und so konnte er den Anschlusstreffer zum 1:2 (39.) nicht verhindern.

Kurz nach der Pause, nahm das Spiel mehr an härte zu. Die ein oder ander Aktion in der 1. Hälfte machte schon den Eindruck, dass es intensiver werde und so auch in der 2. Hälfte. Mit insgesamt 6 gelben Karten, hatte der Unparteiische heute eine sehr großzügige Linie und lies die Karten auch mal stecken, obwohl man bei dem ein oder anderen Foul auch über mehr als Gelb hätte nachdenken können.

Erst in der 55. Minute gab es wieder was zählbares auf der Anzeigentafel. Ein weiteres Mal durch die Gäste. Ngco Luu, wird durch Grillenberger tief geschickt. Der lässt im 16er seinen Gegenspieler aussteigen und schafft es den Heimkeeper zum 1:3 zu überwinden.

Jetzt machten sich das laufintensive Spiel für die Gäste bemerkbar und diese verteidigten mehr als gewollt. Die Bälle wurden meist weit geschlagen und sie konnten sich kaum noch spielerisch befreien.

Die Heimelf schaffte es aber nicht ihre Chancen in Tore umzuwandeln, bis zur 75. Minute durch Blomenhofer. Der sich gegen zwei Verteidiger, den Ball durchstochern konnte und dann aus knapp 11 Metter unhaltbar einnetze.

In der letzten Minute der Nachspielzeit, spielten es die Heimelf noch einmal in Richtung des gegnerischen Tores. Die ersten Torschussversuche konnten durch die Abwehr noch abgeblockt werden. Bis Long Le den Nachschuss dann doch noch aufs Tor bringen konnte. Der Keeper war geschlagen, doch Grillenberger klärte mit dem Kopf auf der Linie zur Ecke.

Diese brachte nichts mehr ein und so konnten die Gäste sich im Derby, wenn nicht ganz unverdient durchsetzen und die Punkte in den Zuckermandelweg entführen.