Derbysieg am Samstagabend 1.FC Saarbrücken: A-Junioren führen früh gegen Schaumberg-Prims

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich am Samstagabend im Saar-Derby gegen die JFG Schaumberg-Prims deutlich mit 5:1 (2:0) behauptet. Schon in der Anfangsphase traf Tim Kloster doppelt (3. und 9.). So stand es auch zur Pause, doch danach kamen die Gäste besser ins Spiel. Matteo Lanfranco konnte in der 65. Minute den 1:2-Anschlußtreffer aus Gäste-Sicht erzielen. "Wir sind gut reingekommen und haben sie dominiert. Das Gegentor fiel dann in einer Phase, in der wir etwas schläfrig waren, aber wir waren direkt wieder drin im Spiel und haben die Antwort gegeben", sagte Trainer Tobias Eisel. Andy Breuer war drei Minuten nach dem Gäste-Treffer zum 3:1 erfolgreich. Den vierten Saarbrücker Treffer erzielte tim Kloster in der 79. Minute, womit er endgültig zum Mann des Spiels avancierte. Den Abschluss besorgte dann Tim Walle in der Nachspielzeit. Das FCS-Team ist in der Tabelle der U19-Regionalliga Südwest nun Zweiter, sechs Punkte hinter Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern, der am Nachmittag den FC Speyer 7:1 bezwang und noch ein spiel nachholen muss. Schott Mainz als Dritter mit zwei Punkten Rückstand hat zwei Spiele weniger ausgetragen, der SV Gonsenheim mit vier Punkten weniger als die Malstatter, muss sogar noch drei Spiele mehr austragen.