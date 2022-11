Derbysieg am Feiertag

Am Feiertag ging es für die Mannschaft von Alexander Persch und Marcel Hitzer zum Ortsnachbarn nach Ohmden. Aufgrund der Tabelle und den Ergebnissen der vorherigen Spieltage versprach das Derby einen gewissen Unterhaltungswert, welcher durch die sehr schlechten Platzverhältnisse direkt zunichte gemacht worden ist. Auf dem viel zu hohen und unebenen Geläuf waren also die Grundtugenden des Fußballs noch mehr gefragt als sonst. Die Mannen vom Zeller Berg, welche natürlich aufgrund der Tabellenplatzierung als klarer Favorit ins Rennen gingen, setzten dies auch direkt mit Anpfiff um. Beherzt ging man in die Zweikämpfe, setzte jedem verlorenen Ball nach und übernahm deshalb auch die Spielkontrolle. Obwohl das Kombinationsspiel, wie von unseren Fans in dieser Saison gewohnt, nicht so aufgezogen werden konnte, erspielten sich die Männer vom Berg

Chance um Chance. Allerdings wurden diese nicht eiskalt genutzt und teilweise leichtfertig vergeben. So dauerte es bis zur 17. Spielminute, ehe Peter Schwegler mit einem schönen Chipball auf die Reise geschickt wurde und den Ball überlegt zur 1:0 Führung in die Maschen beförderte. Der Gastgeber aus Ohmden konzentrierte sich in der Halbzeit eins ausschließlich auf die Defensivarbeit. Kurz vor der Pause pfiff köpfte Peter Schwegler nach einem gut getretenen Eckball denn Ball per Kopf an dem Querbalken.

In Halbzeit zwei wich man vom Spielplan weiterhin nicht ab. Einziger Unterschied zur Halbzeit eins war, dass der Gastgeber versuchte offensiver zu agieren. Chancen blieben in der zweiten Hälfte Mangelware, da sich das Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld abspielte und

vielversprechende Angriffe aufgrund der immer schlechter werdenden Rasenbedingungen nicht konsequent zu Ende gespielt werden konnten. In der 72. Spielminute fasste sich Tobias Goll ein Herz und bediente nach einem Sprint über die ganze linke Spielfeldseite mustergültig Peter Schwegler, der zur 2:0-Führung und somit zur Entscheidung einschieben musste.

Mit den nächsten drei Punkten bleibt die Mannschaft von Alexander Persch und Marcel Hitzer obenauf und empfängt nun kommenden Sonntag den VfB Neuffen II.

P. R.