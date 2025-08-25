Derbysieg am Biener Busch

Der SV Meppen II bleibt auch im dritten Saisonspiel makellos und steht nach dem 2:1-Auswärtserfolg beim SV Union Meppen Biene mit neun Punkten an der Spitze der Tabelle. In einem intensiven und kampfbetonten Derby am Biener Busch setzten sich die Emsländer trotz zwischenzeitlichen Rückschlags durch, überzeugten dabei mit Effizienz in den entscheidenden Momenten – und einem starken Rückhalt im Tor.
Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen. Der SVM II kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, ohne sich jedoch zwingende Chancen zu erspielen. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Jonas Goldenstein, der nach einem Ballgewinn frei vor dem Biener Tor auftauchte, aber am Keeper scheiterte.
Auf der Gegenseite musste auch Torhüter Shirin Namoyan eingreifen – und hielt wie schon in der Vorwoche seine Mannschaft mit einer starken Eins-gegen-eins-Parade im Spiel.
In der 38. Minute belohnte sich Meppen für die spielerische Überlegenheit: Mathis Meyering eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, schlug einen präzisen langen Ball auf Daniel Benke, der technisch stark annahm und den Ball per Lupfer zur Führung im Tor unterbrachte. Mit dem 1:0 ging es in die Pause.
Spannung bis zum Schluss
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel. Biene agierte mutiger, kam durch eine Einzelaktion zum Ausgleich – verdient zu diesem Zeitpunkt, da die Gastgeber mehr Zugriff entwickelten. In der Folge drängte Biene auf die Führung, doch erneut war es Namoyan, der mit einem Reflex im Eins-gegen-eins die Führung der Hausherren verhinderte.
Meppen II stabilisierte sich im letzten Drittel der Partie wieder. Frische Kräfte von der Bank brachten neuen Schwung, und in der 87. Minute folgte der entscheidende Moment: Daniel Benke behauptete sich stark im Mittelfeld und setzte Colin Decker mit einem feinen Steckpass in Szene. Der Joker blieb vor dem Tor abgeklärt und verwandelte zum 2:1-Endstand.
Effektivität und Mentalität sorgen für perfekten Start
Es war kein glanzvoller, aber ein reifer und mental starker Auftritt der U23 des SV Meppen, die im dritten Spiel den dritten Sieg einfährt. Mit neun Punkten aus drei Partien steht das Team an der Tabellenspitze – eine Momentaufnahme, die zeigt, dass in Meppen erneut eine konkurrenzfähige Mannschaft geformt wurde.
SV Holthausen Biene – SV Meppen II 1:2
SV Holthausen Biene: Lukas Hüser, Fabian Thole, Daniel Olthoff, Rene Hillebrand (23. Maximilian Hasnik), Simon Hüer, David Elfert (90. Timo Nichau), Tim Feldhaus (77. Lion Wedekind), Philipp Elfert, Christopher Schmitz, Jannik Looschen (88. Marcel Mentrup), Justin Schallock (61. Bennet Thelen) - Trainer: Henning Schmidt
SV Meppen II: Shirin Namoyan, Jan Wulkotte (79. Paul Kassens), Joe Klöpper, Moritz Hinnenkamp (17. Mathis Meyering), Hennes Hermes, Luca Köster, Jonas Goldenstein, Daniel Benke (91. Michael Klaß), Amin Muja (67. Titus Jakob), Malte Zumdieck, Janis Hagemann - Trainer: Carsten Stammermann
Schiedsrichter: Christoph Bödeker - Zuschauer: 852
Tore: 0:1 Daniel Benke (38.), 1:1 Bennet Thelen (66.), 1:2 Colin Decker (87.)