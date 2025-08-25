– Foto: René Diebel

Derbysieg am Biener Busch SV Meppen II gewinnt 2:1 in Biene und übernimmt die Tabellenführung Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II Holt. Biene

Der SV Meppen II bleibt auch im dritten Saisonspiel makellos und steht nach dem 2:1-Auswärtserfolg beim SV Union Meppen Biene mit neun Punkten an der Spitze der Tabelle. In einem intensiven und kampfbetonten Derby am Biener Busch setzten sich die Emsländer trotz zwischenzeitlichen Rückschlags durch, überzeugten dabei mit Effizienz in den entscheidenden Momenten – und einem starken Rückhalt im Tor.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen. Der SVM II kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, ohne sich jedoch zwingende Chancen zu erspielen. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Jonas Goldenstein, der nach einem Ballgewinn frei vor dem Biener Tor auftauchte, aber am Keeper scheiterte. Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr SV Holthausen Biene Holt. Biene SV Meppen SV Meppen II 1 2 + Video

Auf der Gegenseite musste auch Torhüter Shirin Namoyan eingreifen – und hielt wie schon in der Vorwoche seine Mannschaft mit einer starken Eins-gegen-eins-Parade im Spiel. In der 38. Minute belohnte sich Meppen für die spielerische Überlegenheit: Mathis Meyering eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, schlug einen präzisen langen Ball auf Daniel Benke, der technisch stark annahm und den Ball per Lupfer zur Führung im Tor unterbrachte. Mit dem 1:0 ging es in die Pause.