Derbysieg als Befreiungsschlag? Kisdorf reist mit Rückenwind

– Foto: Thomas Rinke

Im Nachholspiel des 19. Spieltags trifft der TuS Hartenholm am Mittwochabend auf den FC Fetih-Kisdorf – ein Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, das im Abstiegskampf zusätzliche Brisanz erhält.

Trainer Nico Brehm blickt entsprechend optimistisch auf das Derby: „Mit dem Sieg in Ahrensburg im Rücken gehen wir mit viel Selbstvertrauen in die neue Woche. Am Mittwoch wartet im Derby gegen Hartenholm ein intensives Spiel, auf das wir uns sehr freuen. Wir werden alles reinwerfen, um den nächsten Dreier einzufahren.“

Der FC Fetih-Kisdorf reist mit neuem Selbstvertrauen an. Der späte 2:1-Erfolg beim SSC Hagen Ahrensburg, entschieden durch den Treffer von Luis Hinzmann in der Nachspielzeit, hat die Ausgangslage leicht verbessert. Mit nun 21 Punkten bleibt das Team zwar auf Rang sechzehn, hat aber den Anschluss wieder hergestellt.

Der TuS Hartenholm steht mit 23 Punkten auf Platz vierzehn und hat damit nur einen kleinen Vorsprung. Das 1:1 zuletzt beim TSV Bargteheide zeigte eine Mannschaft, die sich stabil präsentierte, aber weiterhin auf der Suche nach entscheidenden Siegen ist.

Enge Konstellation im Tabellenkeller

Der Blick auf die Tabelle unterstreicht die Bedeutung der Partie: Zwischen Hartenholm und Kisdorf liegen lediglich zwei Punkte. Ein Auswärtssieg würde den FC Fetih-Kisdorf am direkten Konkurrenten vorbeiziehen lassen, während Hartenholm mit einem Erfolg Abstand schaffen könnte.

Entsprechend ist eine umkämpfte Begegnung zu erwarten, in der Details den Ausschlag geben dürften – und in der für beide Teams deutlich mehr als nur drei Punkte auf dem Spiel stehen.