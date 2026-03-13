Nachdem unsere erste Mannschaft keines ihrer letzten 3 Pflichtspiele gewinnen konnte, ging man am vergangenen Sonntag endlich mal wieder als Sieger vom Platz. Die Startformation wurde zum enttäuschenden 2:2 aus der Vorwoche auf zwei Positionen verändert. Jannic Petri & Max Zimmermann ersetzen Luka Weis und Janne Zorn. An der Grundformation nahm man jedoch keine Änderungen vor und trotzdem spürte man von Beginn an, dass die Einstellung jedes einzelnen an diesem Tag eine bessere sein sollte.

Bereits in der 8. Spielminute konnte die FZG durch einen verwandelten Strafstoß durch Jannic Petri in Führung gehen. Ein Elfmeter aus der Kategorie „muss man nicht zwingend geben“. Im Anschluss hatte die FZG das Spielgeschehen weitestgehend im Griff, auch wenn der Gast aus Oberöwisheim durchaus den ein oder anderen Torabschluss vorzuweisen hatte. Auf unseren Torwart „Michael Bauer“ war aber natürlich Verlass und so ging es trotz einiger guter Torchancen der FZG mit dem knappen 1:0 in die Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit war noch nicht richtig gestartet, musste man schon den Ausgleichstreffer hinnehmen. In der Folge entwickelte sich ein offenes Derby mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer Ecke setzte sich Christopher Oberst in der 65. Spielminute im Strafraum durch und traf zur erneuten Führung für die FZG. Speziell in den letzten 20 Minuten war das Spiel ein Abnutzungskampf. Gefährlich wurde es im FZG Strafraum vor allem nach Standardsituationen. Musste man in den vergangenen Spielen immer wieder Gegentore nach Standards hinnehmen, verteidigte man dieses Mal als geschlossen Einheit und konnte so den Platz als Sieger verlassen.