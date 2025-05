geschrieben von Lukas Honold:

Ausgehend von einer enttäuschenden Leistung aus der Vorwoche in

Wolfertschwenden und einer durch den Ausfall beider

Stamminnenverteidiger etwas angespannten Personalsituation ging

es für die Elf von Coach Huber im Heimspiel gegen die Egger. Gegen

die Zweitvertretung des Nachbarn konnte man sich in der Hinrunde

nach längerem Rückstand nur sehr mühsam einen Punkt ergaunern.

Positiv im Vergleich zu den vorangegangenen Spieltagen brauchte

man in der Defensive nicht erst einen Warnschuss, sondern war von

Beginn an konzentriert, leistete sich keine individuellen Fehler und

war daher von Großchancen oder gar eines frühen Treffers des

Gegners verschont geblieben. Zugleich ging man auch endlich

wieder zuerst selbst in Führung. Koffi Adekpe konnte durch einen

etwas abgefälschten Schuss im Sechzehner die 1:0 Führung nach

ca. 20 Minuten herstellen. In der Schlussphase des ersten

Durchgangs wurden die Gäste besser, jedoch bekamen die Grün-

Weißen die Führung in die Halbzeit.

Nach Wiederanpfiff waren die Günzer wieder aktiver und drängten

auf den Ausbau der Führung. Dies gelang nach einer guten

gespielten Stunde auch durch den Doppelpack von Koffi Adekpe.

Vorangegangen war ein Schuss, der vom Gästekeeper gut zur Seite

abgewehrt wurde. Beim Nachsetzen auf den Abpraller war der

Keeper dann etwas aus seinem Kasten herausgerückt. Koffi

behauptete die Kugel, stand aber quasi auf der Grundlinie ca. 7-8

Meter vom Pfosten entfernt. Mit viel Gefühl nutzte er die kleine Lücke

und schlenzte den Ball zwischen Pfosten und Keeper aus sehr

schwierigem Winkel zum 2:0 ins Tor. In der Folge waren dann aber

eindeutig die Egger das aktivere Team und es fühlte sich aus Günzer

Sicht so an, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der

Anschlusstreffer fällt. Die Offensivaktionen der Gäste gipfelten in

einem Zweikampf, bei dem der Egger Angreifer den Ball vor dem

herausgelaufenen Keeper vorbeilegte, wodurch es zum

Zusammenprall kam, bei dem die Hausherren Glück hatten, dass ein

Pfiff des Schiedsrichters ausblieb. Hier hätte es nämlich zu einem

Elfer kommen können, da der Kontakt nahe der Sechzehner Linie

stattfand. Im besten Fall wäre aus Günzer Sicht also eine

aussichtsreiche Freistoßposition für die Egger dabei

herausgesprungen. Letztlich blieb es aber bei der 2:0 Führung und

auf der anderen Seite konnte Niklas Kirchmayer in der 80. Minute

einen Freistoß aus etwa 18 Metern sehenswert über die Mauer zur

3:0 Vorentscheidung versenken. Den Schlusspunkt setzte dann

Thomas Markthaler, der nach unzureichender Klärung im Günzer

Strafraum die Gelegenheit nutzte und auf den 3:1 Endstand

verkürzte.

Lukas Honold