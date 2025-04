Im Gegensatz zum 0:0 der Hinrunde gelingt den Gastgebern an diesem Sonntagmorgen auf dem Barzloo bereits früh der Führungstreffer. In der 13. Minute fällt der Ball Sillitto knapp ausserhalb des 16ers in die Füsse nach Zuspiel von Djukaric. Den Volley trifft er perfekt und nagelt das Leder über den Torwart hinweg links unter die Latte. Kurz darauf taucht Wolfer vor dem Torhüter auf, wird beim Abschluss jedoch noch entscheidend von der gegnerischen Abwehr gestört. Ansonsten findet das Spiel um den Mittelkreis statt, einige vielversprechende Standards ändern nichts am 1:0 Halbzeitstand.