In der zweiten Halbzeit konnten die SVMG Frauen dann in der 50. Minute durch ein schönes Zuspiel von Karo Kuffner, ein Tor durch Denise Haider erzielen. Von nun an war das Heimteam besser im Spiel und versuchte gegen kampfstarke Gäste noch mal alles rauszuholen. Die ein oder andere Chance gab es noch, konnte aber nicht genutzt werden. So musste man nochmals Zittern als eine Gästespielerin allein auf das Tor des SVMG zulief. Doch Ellen Olschyna vereitelte mit einer Glanzparade den Ausgleich. Kurz vor dem Spielende machte Geli Zeh mit einem Freistoß den Sieg sicher.