Derbysieeeeeger! SV P

Der SV Prackenbach hatte beim Landkreisderby in Viechtach viel Grund zur Freude. Die Günther Hölzl - Josef Högerl - Truppe erwischte einen Sahnetag. Jonas Früchtl brachte Prackenbach in Führung und Fabio Saba erhöhte. Nach der Halbzeit kam der 1.FC Viechtach zum Anschluss. Jan Micka und Jira Radim markierte die entscheidenden Tore. Jeweils Pässe in die Tiefe, wobei die Tschechen clever vor dem Tor agierten und lässig vollstreckten.

Prackenbach hatte zwar in den Anfangsminuten Glück im Unglück, den der 1.FC Viechtach hätte in Führung gehen können. Das ließ aber den SV Prackenbach nicht beirren. Schließlich hatte der Gast einen starken Marco Rother zwischen den Pfosten. Das Ungeheuer fischte einen Freistoß vom Eck heraus. Durch einen Freistoß von Josef Högerl, köpfte das Kopfballmonster Jonas Früchtl zum 0:1 Führungstreffer ein. Die Maschine Fabio Saba erhöhte durch Vorlage von Jira Radim auf 0:2.