Derbys und Spitzenspiele: Die Entscheidungen im Aufstiegsrennen rücken näher

FB KK Grafing (gelb) Johannes Oswald vs Hohenlinden Stefan Fickelscherer – Foto: Sro

Hohenlinden will gegen Forstinning II drei Punkte holen. Für Grafing steht ein unangenehmes Duell gegen Dreistern auf dem Programm.

Die eine Mannschaft möchte den Weg ins sichere Mittelfeld beschreiten, die andere den Kontakt zur Spitze nicht verlieren: „Wenn wir noch oben dranbleiben wollen, müssen wir unbedingt drei Punkte holen“, weiß deshalb auch Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger vor dem Lokalderby beim Nachbarn VfB Forstinning II. Der Relegationsrang, derzeit besetzt von Grafing, ist nämlich nur vier Zähler entfernt bei noch zwei auszutragenden Nachholpartien. „Mit einem Sieg am Samstag können wir zudem unsere Konkurrenz am Sonntag unter Druck setzen.“ Allerdings fehlen den Healinern bei diesem Vorhaben Stammtorhüter Valentin Katterloher (verletzt) sowie Dennis Klaes und Stefan Ficklscherer (beide privat verhindert). „Aber egal. Das Derby wollen wir gewinnen“, macht Hüniger die passende Ansage. Das wollen natürlich auch die VfBler, doch die zuletzt erzielten Ergebnisse mit zwei knappen Niederlagen geben wenig Grund für Optimismus. Vielleicht platzt ja gegen den Nachbarn der zuletzt sehr fest geschnürte Offensivknoten.

Schon deutlich angewachsen ist der Vorsprung des TSV Poing auf die Verfolger in der Kreisklasse 6. „Wir wollen im Derby gegen Markt Schwaben definitiv die nächsten drei Punkte holen und den nächsten Schritt gehen.“ Poings Co-Trainer Florian Muck setzt also die Vorgabe nach „zwei richtig guten Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag“. Zuvor bekamen die Spieler eine Woche trainingsfrei zur mentalen und körperlichen Erholung. „Und jetzt im April kann sich einiges entscheiden.“ Aus Poinger Sicht ist das eine ganze Menge. Alle drei Herrenmannschaften befinden sich im Aufstiegsrennen, zudem steht der Sprung nach oben für die Damenmannschaft quasi fest. „Der Bürgermeister hat bei der Weihnachtsfeier schon mal angekündigt, dass er einige Fässer Bier spendiert“, freut sich Muck schon auf die gemeindlichen Gaben. Jetzt aber erst einmal: Markt Schwaben.

Eine dreiteilige Pleitenserie hat die Zornedinger dem Abstiegsstrudel gefährlich nähergebracht. Der Vorletzte kann als Gastgeber mit einer Fortsetzung für zusätzliche (An-)Spannung in Zorneding sorgen.

„Meine Spieler wollen alle Gas geben und sie wollten alle das Spitzenspiel – und das haben sie jetzt“, so Stefan Holzmann, der am Sonntag mit seinem TSV Grafing den FC Dreistern empfängt. Grafing liegt einen Punkt vor den Gästen, die jedoch zwei Spiele weniger absolviert haben. „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, weiß Holzmann, der nach zwei klaren Siegen aus den letzten beiden Partien (5:1 und 4:1) hofft, dass bei seinen Spielern das entsprechende Selbstvertrauen da ist. „Wir wollen jetzt schon auch mal einen von den Vorderen schlagen und gegen die guten Gegner nachlegen“, so der Coach, der ein schweres Spiel erwartet: „Wir müssen uns auf eine unangenehme Spielweise des Gegners einstellen. Das hat man im Hinspiel gesehen – sowohl von außen als auch von innen. Sie gehen sehr hart in die Zweikämpfe, sind aber auch technisch gut.“