Spielvorbericht
Spitzenspiel zwischen dem GSV Suderwick und dem VFB Rheingold an der holländischen Grenze am Samstagabnend unter Flutlicht.
Spitzenspiel zwischen dem GSV Suderwick und dem VFB Rheingold an der holländischen Grenze am Samstagabnend unter Flutlicht. – Foto: VFB Rheingold Emmerich

Derbys und Spitzenspiel unter Flutlicht, Kellerduelle am Sonntag

Der 16. Spieltag bringt einige spektakuläre Partien – sowohl für Teams mit Ambitionen nach oben als auch für jene, die um jeden Punkt kämpfen müssen, um nicht schon im Dezember im Tabellenkeller festzustecken.

Die Kreisliga A Rees & Bocholt nähert sich mit großen Schritten der Winterpause, und der 16. Spieltag markiert traditionell den Punkt, an dem sich Perspektiven schärfen, Ziele realistisch bewertet werden und manche Mannschaften erkennen müssen, worauf es nach der Winterpause hinausläuft. Der 15. Spieltag hat die Ausgangslage dafür noch einmal nachhaltig geprägt: Die Spitzenteams haben ihre Favoritenrolle bestätigt, das breite Mittelfeld bleibt eng umkämpft, und im Tabellenkeller wird der Druck größer. Nur noch zwei Spieltage bis zum Jahresende – und noch einmal wird es emotional, sportlich und tabellarisch richtig intensiv.

Während GSV Suderwick und DJK Rhede ihren Zweikampf um den Platz an der Sonne fortführen, arbeitet sich Rheingold Emmerich mit beeindruckender Konstanz in die Rolle des schärfsten Verfolgers. Hinter den Topteams versucht ein halbes Dutzend Mannschaften, vor Weihnachten noch wichtige Punkte für einen sicheren Mittelfeldplatz einzusammeln. Und ganz unten in der Tabelle kämpfen gleich mehrere Vereine ums Überleben.

Der 16. Spieltag im Detail – alle Begegnungen im Überblick

Der Freitagabend

Morgen, 19:30 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
19:30

Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein. Grün-Weiß Vardingholt hat nach 15 Spielen gerade einmal zwei Punkte gesammelt und kassierte am vergangenen Wochenende erneut eine Niederlage. Die Defensive ist mit 53 Gegentoren die schwächste der Liga. DJK Rhede dagegen spielt eine bärenstarke Saison, ist offensiv konstant gefährlich und defensiv stabil. Für die Elf von Björn Kräbber zählt im vorletzten Spiel des Jahres nur der Sieg – nicht nur, um den Anschluss zu halten, sondern auch, um Suderwick unter Druck zu setzen.

Lokalderby und Spitzenspiel am späten Samstag

Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
16:00live

Beide Teams trennen tabellarisch nur einige Plätze, aber die Form spricht klar für TuS Haffen-Mehr. Der 4:0-Sieg bei der Driever-Elf hat Selbstvertrauen gegeben. SV Bislich hingegen verlor zuletzt gegen Biemenhorst II und hat nur 15 Punkte auf dem Konto. Im dichten Mittelfeld könnte Haffen-Mehr mit einem Sieg sogar einen großen Sprung machen.

Derby, Flutlicht und viele Zuschauer - TuS Haffen-Mehr empfängt im Paradiesstadion den SV Bislich.
Derby, Flutlicht und viele Zuschauer - TuS Haffen-Mehr empfängt im Paradiesstadion den SV Bislich. – Foto: Johanna Goll

Sa., 06.12.2025, 17:00 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
17:00live

Das Topspiel des Wochenendes. Tabellenführer gegen Tabellendritten – und beide in guter Form. GSV Suderwick geht als Favorit ins Spiel, hat die beste Defensive und eine der gefährlichsten Offensivreihen. Rheingold Emmerich kommt jedoch mit einer Siegesserie, dem besten Sturmduo und viel Selbstvertrauen. Ein Auswärtssieg würde den Titelkampf wieder richtig öffnen.

Die Spiele am Sonntag

So., 07.12.2025, 12:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
12:30

Ein Spiel, bei dem es um sehr viel geht. SV Biemenhorst II steht als Aufsteiger mit 25 Punkten überraschend gut da und kann mit einem Sieg beruhigt in die Winterpause gehen. Olympia Bocholt hingegen steckt tief im Keller. Der 0:3-Nackenschlag zuletzt kam zur falschen Zeit. Ein weiteres schwaches Ergebnis könnte den Verein in ernste Not bringen.

Die Oberliga-Reserve spielt als Aufsteiger eine gute Hinrunde.
Die Oberliga-Reserve spielt als Aufsteiger eine gute Hinrunde. – Foto: Marcel Eichholz

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
14:15

TuB Bocholt kommt mit einem Torfestival aus dem letzten Spiel und möchte den Schwung mitnehmen. RSV Praest hingegen rutscht nach Niederlagen weiter ab und muss dringend punkten. Bocholt hat die Qualität, Praest kann über Intensität kommen – und über die eigene Heimstärke. Es spricht für ein Spiel mit viel offenem Schlagabtauschpotenzial.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:00

PSV Wesel II steht unter Druck. Der Trend zeigt nach oben, aber die Defensive ist instabil und die eigenen Fehler häufen sich zu oft im Spielverlauf. Der SV Emmerich-Vrasselt verlor zwar zuletzt deutlich, ist aber in der Gesamtentwicklung der Saison klar überlegen.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
15:00

Beide Mannschaften sind auf Wiedergutmachung aus. SV Brünen braucht Punkte wie Luft zum Atmen und möchte den ehemaligen Trainer und einige Akteure schlagen, Spellen muss nach dem 0:5 gegen Suderwick ebenfalls reagieren. Für die Elf von Markus Rambach ist es ein wichtigstes Spiel – denn schon jetzt droht der Abstand zgrößer zu werden.

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
15:30

TV Voerde empfängt den SC TuB Mussum auf der heimischen Anlage. Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag wichtige Siege einfahren. Für die Elf von Bernd Pagojus bietet das Duell die Chance, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen. Mussum hingegen will nach dem Auswärtserfolg nachlegen und könnte mit einem Sieg zu Voerde aufschließen. Die Form spricht leicht für beide Teams – beide konnten Selbstvertrauen tanken. Ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
15:00

Der VfR Mehrhoog empfängt am Sonntag den SV Krechting zum Mittelfeldduell dieser Gruppe. Für die Hausherren geht es darum, die unnötige Niederlage der Vorwoche abzuschütteln und den Blick wieder in Richtung Top-5 zu richten. Krechting könnte mit einem Auswärtssieg den Rückstand auf die obere Tabellenhälfte weiter verkürzen. Die aktuelle Form spricht leicht für die Gäste – Mehrhoog muss zuhause eine Reaktion zeigen.
VfR Mehrhoog will am Wochenende wieder dreifach Punkten.
VfR Mehrhoog will am Wochenende wieder dreifach Punkten. – Foto: David Zimmer

Der letzte Spieltag vor dem Winter

17. Spieltag
Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr TV Voerde - DJK Rhede
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SV Krechting - RSV Praest
So., 14.12.25 12:30 Uhr SV Spellen - VfR Mehrhoog
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Bislich - PSV Wesel II
So., 14.12.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Brünen
So., 14.12.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 14.12.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuS Haffen-Mehr

