Spitzenspiel zwischen dem GSV Suderwick und dem VFB Rheingold an der holländischen Grenze am Samstagabnend unter Flutlicht. – Foto: VFB Rheingold Emmerich

Derbys und Spitzenspiel unter Flutlicht, Kellerduelle am Sonntag Der 16. Spieltag bringt einige spektakuläre Partien – sowohl für Teams mit Ambitionen nach oben als auch für jene, die um jeden Punkt kämpfen müssen, um nicht schon im Dezember im Tabellenkeller festzustecken. Verlinkte Inhalte Kreisliga A RE/BOH TuB Bocholt RSV Praest TV Voerde PSV Wesel II + 14 weitere

Die Kreisliga A Rees & Bocholt nähert sich mit großen Schritten der Winterpause, und der 16. Spieltag markiert traditionell den Punkt, an dem sich Perspektiven schärfen, Ziele realistisch bewertet werden und manche Mannschaften erkennen müssen, worauf es nach der Winterpause hinausläuft. Der 15. Spieltag hat die Ausgangslage dafür noch einmal nachhaltig geprägt: Die Spitzenteams haben ihre Favoritenrolle bestätigt, das breite Mittelfeld bleibt eng umkämpft, und im Tabellenkeller wird der Druck größer. Nur noch zwei Spieltage bis zum Jahresende – und noch einmal wird es emotional, sportlich und tabellarisch richtig intensiv.

Während GSV Suderwick und DJK Rhede ihren Zweikampf um den Platz an der Sonne fortführen, arbeitet sich Rheingold Emmerich mit beeindruckender Konstanz in die Rolle des schärfsten Verfolgers. Hinter den Topteams versucht ein halbes Dutzend Mannschaften, vor Weihnachten noch wichtige Punkte für einen sicheren Mittelfeldplatz einzusammeln. Und ganz unten in der Tabelle kämpfen gleich mehrere Vereine ums Überleben. >>>Zur Kreisliga A Tabelle

Der 16. Spieltag im Detail – alle Begegnungen im Überblick Der Freitagabend

Morgen, 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt Vardingholt DJK Rhede DJK Rhede 19:30 PUSH Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein. Grün-Weiß Vardingholt hat nach 15 Spielen gerade einmal zwei Punkte gesammelt und kassierte am vergangenen Wochenende erneut eine Niederlage. Die Defensive ist mit 53 Gegentoren die schwächste der Liga. DJK Rhede dagegen spielt eine bärenstarke Saison, ist offensiv konstant gefährlich und defensiv stabil. Für die Elf von Björn Kräbber zählt im vorletzten Spiel des Jahres nur der Sieg – nicht nur, um den Anschluss zu halten, sondern auch, um Suderwick unter Druck zu setzen. Lokalderby und Spitzenspiel am späten Samstag Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr TuS Haffen-Mehr Haffen-Mehr SV Bislich SV Bislich 16:00 live PUSH Beide Teams trennen tabellarisch nur einige Plätze, aber die Form spricht klar für TuS Haffen-Mehr. Der 4:0-Sieg bei der Driever-Elf hat Selbstvertrauen gegeben. SV Bislich hingegen verlor zuletzt gegen Biemenhorst II und hat nur 15 Punkte auf dem Konto. Im dichten Mittelfeld könnte Haffen-Mehr mit einem Sieg sogar einen großen Sprung machen. Derby, Flutlicht und viele Zuschauer - TuS Haffen-Mehr empfängt im Paradiesstadion den SV Bislich. – Foto: Johanna Goll

Das Topspiel des Wochenendes. Tabellenführer gegen Tabellendritten – und beide in guter Form. GSV Suderwick geht als Favorit ins Spiel, hat die beste Defensive und eine der gefährlichsten Offensivreihen. Rheingold Emmerich kommt jedoch mit einer Siegesserie, dem besten Sturmduo und viel Selbstvertrauen. Ein Auswärtssieg würde den Titelkampf wieder richtig öffnen. Die Spiele am Sonntag So., 07.12.2025, 12:30 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst II FC Olympia Bocholt FC Olympia 12:30 PUSH Ein Spiel, bei dem es um sehr viel geht. SV Biemenhorst II steht als Aufsteiger mit 25 Punkten überraschend gut da und kann mit einem Sieg beruhigt in die Winterpause gehen. Olympia Bocholt hingegen steckt tief im Keller. Der 0:3-Nackenschlag zuletzt kam zur falschen Zeit. Ein weiteres schwaches Ergebnis könnte den Verein in ernste Not bringen.

Die Oberliga-Reserve spielt als Aufsteiger eine gute Hinrunde. – Foto: Marcel Eichholz