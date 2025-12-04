Derbys und Spitzenspiel unter Flutlicht, Kellerduelle am Sonntag

Die Kreisliga A Rees & Bocholt nähert sich mit großen Schritten der Winterpause, und der 16. Spieltag markiert traditionell den Punkt, an dem sich Perspektiven schärfen, Ziele realistisch bewertet werden und manche Mannschaften erkennen müssen, worauf es nach der Winterpause hinausläuft. Der 15. Spieltag hat die Ausgangslage dafür noch einmal nachhaltig geprägt: Die Spitzenteams haben ihre Favoritenrolle bestätigt, das breite Mittelfeld bleibt eng umkämpft, und im Tabellenkeller wird der Druck größer. Nur noch zwei Spieltage bis zum Jahresende – und noch einmal wird es emotional, sportlich und tabellarisch richtig intensiv.
Während GSV Suderwick und DJK Rhede ihren Zweikampf um den Platz an der Sonne fortführen, arbeitet sich Rheingold Emmerich mit beeindruckender Konstanz in die Rolle des schärfsten Verfolgers. Hinter den Topteams versucht ein halbes Dutzend Mannschaften, vor Weihnachten noch wichtige Punkte für einen sicheren Mittelfeldplatz einzusammeln. Und ganz unten in der Tabelle kämpfen gleich mehrere Vereine ums Überleben.
Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein. Grün-Weiß Vardingholt hat nach 15 Spielen gerade einmal zwei Punkte gesammelt und kassierte am vergangenen Wochenende erneut eine Niederlage. Die Defensive ist mit 53 Gegentoren die schwächste der Liga. DJK Rhede dagegen spielt eine bärenstarke Saison, ist offensiv konstant gefährlich und defensiv stabil. Für die Elf von Björn Kräbber zählt im vorletzten Spiel des Jahres nur der Sieg – nicht nur, um den Anschluss zu halten, sondern auch, um Suderwick unter Druck zu setzen.
Beide Teams trennen tabellarisch nur einige Plätze, aber die Form spricht klar für TuS Haffen-Mehr. Der 4:0-Sieg bei der Driever-Elf hat Selbstvertrauen gegeben. SV Bislich hingegen verlor zuletzt gegen Biemenhorst II und hat nur 15 Punkte auf dem Konto. Im dichten Mittelfeld könnte Haffen-Mehr mit einem Sieg sogar einen großen Sprung machen.
Das Topspiel des Wochenendes. Tabellenführer gegen Tabellendritten – und beide in guter Form. GSV Suderwick geht als Favorit ins Spiel, hat die beste Defensive und eine der gefährlichsten Offensivreihen. Rheingold Emmerich kommt jedoch mit einer Siegesserie, dem besten Sturmduo und viel Selbstvertrauen. Ein Auswärtssieg würde den Titelkampf wieder richtig öffnen.
Ein Spiel, bei dem es um sehr viel geht. SV Biemenhorst II steht als Aufsteiger mit 25 Punkten überraschend gut da und kann mit einem Sieg beruhigt in die Winterpause gehen. Olympia Bocholt hingegen steckt tief im Keller. Der 0:3-Nackenschlag zuletzt kam zur falschen Zeit. Ein weiteres schwaches Ergebnis könnte den Verein in ernste Not bringen.
TuB Bocholt kommt mit einem Torfestival aus dem letzten Spiel und möchte den Schwung mitnehmen. RSV Praest hingegen rutscht nach Niederlagen weiter ab und muss dringend punkten. Bocholt hat die Qualität, Praest kann über Intensität kommen – und über die eigene Heimstärke. Es spricht für ein Spiel mit viel offenem Schlagabtauschpotenzial.
PSV Wesel II steht unter Druck. Der Trend zeigt nach oben, aber die Defensive ist instabil und die eigenen Fehler häufen sich zu oft im Spielverlauf. Der SV Emmerich-Vrasselt verlor zwar zuletzt deutlich, ist aber in der Gesamtentwicklung der Saison klar überlegen.
Beide Mannschaften sind auf Wiedergutmachung aus. SV Brünen braucht Punkte wie Luft zum Atmen und möchte den ehemaligen Trainer und einige Akteure schlagen, Spellen muss nach dem 0:5 gegen Suderwick ebenfalls reagieren. Für die Elf von Markus Rambach ist es ein wichtigstes Spiel – denn schon jetzt droht der Abstand zgrößer zu werden.
17. Spieltag
Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr TV Voerde - DJK Rhede
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SV Krechting - RSV Praest
So., 14.12.25 12:30 Uhr SV Spellen - VfR Mehrhoog
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Bislich - PSV Wesel II
So., 14.12.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Brünen
So., 14.12.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 14.12.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuS Haffen-Mehr
