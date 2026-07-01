Derbys und spannende Duelle zum Pokalauftakt Hammerspiele in der ersten Runde von Michael Eggert · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Paarungen der ersten Runde im Krombacher Cup auf Bezirksebene stehen fest. Insgesamt wurden 38 Begegnungen ausgelost, mehrere Mannschaften ziehen dank eines Freiloses direkt in die zweite Runde ein. Der Pokalwettbewerb startet noch während der Sommerferien: Die Erstrundenpartien sind für das Wochenende vom 24. bis 26. Juli 2026 angesetzt.

In der Region Osnabrück dürfen sich die Fußballfans auf einige reizvolle Begegnungen freuen. Der ambitionierte Bezirksligist SV Viktoria GMHütte empfängt den Landesligisten SC Melle 03 und hofft auf eine Überraschung. Landesliga-Aufsteiger BW Hollage steht beim Kreisligisten VfL Kloster Oesede vor einer unangenehmen Auswärtsaufgabe. Für besondere Brisanz sorgt das Nachbarschaftsderby zwischen den Bezirksligisten SV Bad Laer und SV Bad Rothenfelde. Ebenfalls auf Augenhöhe begegnen sich TuS Eintracht Rulle und SSC Dodesheide. Für den TuS ist es zugleich das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Alexander Heinz.

Mit Spannung erwartet wird auch das Duell zwischen TuS Berge und FCR 09 Bramsche. Die Berger verpassten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga nur denkbar knapp, während der FCR 09 als einer der stärksten Aufsteiger der zurückliegenden Spielzeit überzeugte. Der SF Lechtingen reist zum SC Glandorf, der sich in der vergangenen Saison erst am Ende den Klassenerhalt sichern konnte. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolg den Sprung in die zweite Runde des Krombacher Cups schaffen.