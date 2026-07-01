 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Derbys und spannende Duelle zum Pokalauftakt

Hammerspiele in der ersten Runde

von Michael Eggert · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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BZP Weser-Ems
Kl. Oesede
SC Baccum
SV Listrup
SuS Darme

Die Paarungen der ersten Runde im Krombacher Cup auf Bezirksebene stehen fest. Insgesamt wurden 38 Begegnungen ausgelost, mehrere Mannschaften ziehen dank eines Freiloses direkt in die zweite Runde ein. Der Pokalwettbewerb startet noch während der Sommerferien: Die Erstrundenpartien sind für das Wochenende vom 24. bis 26. Juli 2026 angesetzt.

In der Region Osnabrück dürfen sich die Fußballfans auf einige reizvolle Begegnungen freuen. Der ambitionierte Bezirksligist SV Viktoria GMHütte empfängt den Landesligisten SC Melle 03 und hofft auf eine Überraschung. Landesliga-Aufsteiger BW Hollage steht beim Kreisligisten VfL Kloster Oesede vor einer unangenehmen Auswärtsaufgabe.

Für besondere Brisanz sorgt das Nachbarschaftsderby zwischen den Bezirksligisten SV Bad Laer und SV Bad Rothenfelde. Ebenfalls auf Augenhöhe begegnen sich TuS Eintracht Rulle und SSC Dodesheide. Für den TuS ist es zugleich das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Alexander Heinz.

Mit Spannung erwartet wird auch das Duell zwischen TuS Berge und FCR 09 Bramsche. Die Berger verpassten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga nur denkbar knapp, während der FCR 09 als einer der stärksten Aufsteiger der zurückliegenden Spielzeit überzeugte.

Der SF Lechtingen reist zum SC Glandorf, der sich in der vergangenen Saison erst am Ende den Klassenerhalt sichern konnte. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolg den Sprung in die zweite Runde des Krombacher Cups schaffen.

Alle Spiele der ersten Runde des Krombacher-Cups auf Bezirksebene:
Viktoria Gmhütte - SC Melle 03
TUS Eintracht Rulle - SSC Dodesheide
SC Glandorf - SF Lechtingen
TUS Berge - 1. FCR 09 Bramsche
VFL Kloster Oesede - BW Hollage
SV Bad Laer - SV Bad Rothenfelde
SV Leezdorf - Tus Pewsum
TSV Friesenstolz Riep - Spvg Aurich
GW Firrel - FC FW Zetel
TuS Leerhafe-Hovel - SV Großefehn
SV Eintracht Ihlow - Tus Middels
Heidmühler FC - TuS Esens
FC Norden - SV BW Borssum
1. FC Nordenham - SV Brake
TuS Oberstrohe - FC Rastede
VFL Germania Leer SC BW 94 Papenburg
TV Jahn Delmenhorst - TSV Großekneten
1. FC Ohmstede - VFL Wildeshausen
SV Hansa Friesoythe - TuS "Frei-weg“ Peterfehn
SV Achtenmeer - VFL Oldenburg
SV Olympia Laxten - SV Concordia Emsbüren (28.7.26 20 Uhr)