Zweites Spiel für den FC Pipinsried in der Vorbereitung: Nach dem FC Ingolstadt II fordert das Team um Angelo Mayer (M.) heute Landesliga-Spitzenteam Pfaffenhofen. – Foto: Bruno Haelke
Derbys und Liga-Duelle: Englische Woche für Oberbayerns Top-Teams
Am vergangengen Wochenende haben zahlreiche Teams von der Regionalliga bis zur Bezirksliga erstmals wieder gespielt. Einige starten direkt mit einer englischen Woche. Die Testspiele der oberbayerischen Vereine in der Übersicht.
Testspiel-Abend im oberbayerischen Amateurfußball: Zwei Regionalligisten, vier Bayernligisten und zahlreiche Landesliga- und Bezirksliga-Teams spielen heute Abend, am 27. Januar. Das höchstklassigste Duell bestreiten die SpVgg Unterhaching und der TuS Geretsried. Bei den Bayernligisten fordert Grünwald den SV Heimstetten im direkten Duell, während Eichstätt, Pipinsried und Türkgücü München gegen Landesliga-Teams antreten. Mit München 54, dem FC Moosinning, der SpVgg Kammerberg, Geiselbullach und Waldperlach testen zudem fünf Bezirksliga-Mannschaften.