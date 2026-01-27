 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Zweites Spiel für den FC Pipinsried in der Vorbereitung: Nach dem FC Ingolstadt II fordert das Team um Angelo Mayer (M.) heute Landesliga-Spitzenteam Pfaffenhofen.
Zweites Spiel für den FC Pipinsried in der Vorbereitung: Nach dem FC Ingolstadt II fordert das Team um Angelo Mayer (M.) heute Landesliga-Spitzenteam Pfaffenhofen. – Foto: Bruno Haelke

Derbys und Liga-Duelle: Englische Woche für Oberbayerns Top-Teams

Testspiele am Dienstag

Am vergangengen Wochenende haben zahlreiche Teams von der Regionalliga bis zur Bezirksliga erstmals wieder gespielt. Einige starten direkt mit einer englischen Woche. Die Testspiele der oberbayerischen Vereine in der Übersicht.

Testspiel-Abend im oberbayerischen Amateurfußball: Zwei Regionalligisten, vier Bayernligisten und zahlreiche Landesliga- und Bezirksliga-Teams spielen heute Abend, am 27. Januar. Das höchstklassigste Duell bestreiten die SpVgg Unterhaching und der TuS Geretsried. Bei den Bayernligisten fordert Grünwald den SV Heimstetten im direkten Duell, während Eichstätt, Pipinsried und Türkgücü München gegen Landesliga-Teams antreten. Mit München 54, dem FC Moosinning, der SpVgg Kammerberg, Geiselbullach und Waldperlach testen zudem fünf Bezirksliga-Mannschaften.

Moosinning, München 54 und Waldperlach im Einsatz

Heute, 20:00 Uhr
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
20:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Ampermoching
SV AmpermochingAmpermoching
19:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
20:00

Englische Woche für Bayernliga-Teams: Grünwald fordert Heimstetten – Türkgücü beim TSV

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
19:30

Heute, 19:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
19:00live

Heute, 19:15 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
19:15

SpVgg Unterhaching und VfB Eichstätt mit zweitem Testspiel

Heute, 18:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
19:00

