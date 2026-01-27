Derbys und Liga-Duelle: Englische Woche für Oberbayerns Top-Teams

Testspiel-Abend im oberbayerischen Amateurfußball: Zwei Regionalligisten, vier Bayernligisten und zahlreiche Landesliga- und Bezirksliga-Teams spielen heute Abend, am 27. Januar. Das höchstklassigste Duell bestreiten die SpVgg Unterhaching und der TuS Geretsried. Bei den Bayernligisten fordert Grünwald den SV Heimstetten im direkten Duell, während Eichstätt, Pipinsried und Türkgücü München gegen Landesliga-Teams antreten. Mit München 54, dem FC Moosinning, der SpVgg Kammerberg, Geiselbullach und Waldperlach testen zudem fünf Bezirksliga-Mannschaften.

Moosinning, München 54 und Waldperlach im Einsatz