„Derbys sind immer etwas Besonderes“

Am Wochenende steht für den FC Fürstenried eines der emotionalsten Spiele der Saison an: das Derby gegen den TSV Solln. Beide Vereine teilen sich die Anlage, kennen sich seit Jahren – und dennoch ist die Stimmung jedes Mal einzigartig. Trainer Tufan Lacin spricht im Interview über die besondere Atmosphäre, den Respekt zwischen den Vereinen und die aktuelle Form seines Teams.

„Die Vorfreude ist riesig. Derbys sind einfach etwas Besonderes. Das Feeling ist anders, die Emotionen sind intensiver, und man spürt schon die ganze Woche, dass dieses Spiel nicht wie jedes andere ist. Jeder im Team freut sich extrem auf Sonntag.“

Tufan, am Wochenende steht das Derby gegen den TSV Solln an. Wie groß ist die Vorfreude?

„Solln ist eine sehr laufstarke Mannschaft, die offensiv über schnelle und gefährliche Spieler verfügt. Sie schalten extrem gut um und stehen defensiv sehr kompakt. Uns erwartet ein intensives, körperbetontes Spiel – genau das, was ein Derby ausmacht.“

Ihr teilt euch mit Solln die Anlage – das ist ja keine gewöhnliche Derby-Situation. Wie ist das Verhältnis zwischen den Vereinen?

„Das Verhältnis ist wirklich sehr gut. Matias, der Trainer von Solln, und ich verstehen uns hervorragend. Es herrscht gegenseitiger Respekt und Wertschätzung – auf und neben dem Platz. Wir teilen uns die Anlage, arbeiten eng zusammen, und trotzdem will natürlich jeder im Derby gewinnen. Es ist ein sportliches Kräftemessen auf Augenhöhe, aber mit viel Fairness.“

Wie hast du deine Mannschaft auf das Spiel vorbereitet?

„Ich habe die Jungs nochmal sensibilisiert, weil bei solchen Spielen oft Kleinigkeiten entscheiden. Wir haben uns gezielt vorbereitet und wissen, was auf uns zukommt. Die nächsten Wochen werden sehr wichtig mit vielen intensiven Partien – und wir wollen im Derby den ersten Schritt machen. Wir wollen unseren Lauf fortsetzen und weiter unser Spiel durchziehen.“

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft aktuell?

„Sehr positiv. Wir verspüren keinen Druck, sondern einfach Vorfreude. Die Jungs sind hungrig, fokussiert und bringen in jedem Training eine super Energie mit. Wir haben in dieser Saison schon viele verschiedene Spieler eingesetzt, auch auf neuen Positionen – und trotzdem hat die Mannschaft immer Lösungen gefunden. Das zeigt unsere Stärke als Team.“

Ein Wort zu Emre Tunc, der lange gefehlt hat und jetzt wieder zurück ist?

„Emre war über längere Zeit raus, aber jetzt ist er wieder dabei – und das ist für uns natürlich ein großer Gewinn. Er bringt enorme Qualität, Erfahrung und Torgefahr mit. Trotzdem muss man sagen: Die Jungs haben in seiner Abwesenheit gezeigt, dass sie stabil genug sind und Verantwortung übernehmen können. Jetzt mit Emre zurück im Kader haben wir nochmal einen zusätzlichen Schub – und das spürt man sofort im Training.“

Anpfiff des Derbys ist am Sonntag um 11:00 Uhr auf der gemeinsamen Anlage.

Der FC Fürstenried will den nächsten Schritt machen, die Serie fortsetzen – und den besonderen Derbytag mit drei Punkten krönen.