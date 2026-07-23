Derbys pur zum Auftakt in der Kreisliga Bayerwald

Mit dem hochbrisanten Nachbarduell Zwiesel gegen Lindberg wird die neue Saison der Kreisliga Bayerwald eröffnet. – Foto: Helmut Weiderer

Mit einem absoluten Hammerprogramm startet die neu formierte Kreisliga Bayerwald (zuvor Straubing) am Wochenende in die Saison 2026/27. Bereits heute Abend wird der erste Spieltag mit zwei ganz besonderen Partien eröffnet: neben dem ewig jungen Nachbarderby zwischen dem SV Auerbach und Bezirksliga-Absteiger SpVgg Niederalteich erwartet der TSV Regen zum Auftakt des Pichelsteinerfests den Aufsteiger SV Habischried. Überstrahlt wird das alles aber vom Knaller zwischen dem SC Zwiesel und dem Rivalen TSV Lindberg, der am Samstagnachmittag im Zwieseler Jahnstadion über die Bühne geht. Das dritte Regener Landkreisduell an diesem Wochenende steigt am Sonntag zwischen dem FC Langdorf und dem 1. FC Viechtach. Der umgruppierte SV Schöfweg reist zum SV Haibach, während Neuling SV Geiersthal beim SV Neuhausen/Offenberg gastiert. Komplettiert wird der Spieltag vom Aufsteigerduell TSV Aholming gegen SV Prackenbach.

Morgen, 18:30 Uhr TSV Regen TSV Regen SV Habischried Habischried 18:30 PUSH Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit unserer Vorbereitung sind wir insgesamt sehr zufrieden. Sowohl Training als auch die Testspiele waren durchweg positiv. Nun gilt es diesen Schwung mitzunehmen und erfolgreich in die neue Saison zu starten. Wir freuen uns auf eine ausgeglichene Liga mit extrem vielen Derbys, in der uns gleich zu Beginn mit dem Aufsteiger aus Habischried eine knifflige Aufgabe erwartet. Nichtsdestotrotz wollen wir mit dem angestrebten Sieg zum Pichelsteinerfest-Auftakt am Freitag mit Rückenwind in die neue Saison gehen." Personal: Sicher fehlen werden Moritz Hinkofer, Valentin Kappenberger und Johannes Falter.

Armin Wurm (Trainer SV Habischried): "Der gesamte Verein fiebert natürlich dem Saisonstart in einer top besetzten Kreisliga Bayerwald entgegen. Die Euphorie ist riesengroß und es fühlt sich nach den letzten Monaten immer noch irgendwie unwirklich an. Trotz allem verlief die Vorbereitung aufgrund Urlaub, Verletzungen und Krankheiten sehr durchwachsen. Zum Auftaktspiel in Regen erwartet uns nun gleich eine der erfahrensten und spielstärksten Mannschaften der Liga. Der TSV ist natürlich Favorit, zumal wir aktuell unseren Leistungsstand noch nicht wirklich einordnen können. Aber wir werden mit unserem - für Kreisligaverhältnisse - Minikader versuchen, wie immer, das Maximale aus der Situation herauszuholen. Ich habe definitiv nichts dagegen, mit meiner Mannschaft im ersten Spiel der Saison zu überraschen." Personal: Neben den Langzeitverletzten Tizian Mühlbauer, Florian Kollmer und Benedikt Göstl kann auch Patrick Kapfenberger (beruflich verhindert) nicht auflaufen.





Morgen, 18:30 Uhr SV Auerbach Auerbach SpVgg Niederalteich Niederalteic 18:30 live PUSH

Alexander Karl (Co-Spielertrainer SV Auerbach): "Nach einer intensiven Vorbereitung mit einigen guten Testspielen gehen wir mit voller Vorfreude in die neue Saison. Am Freitagabend erwartet uns mit der SpVgg Niederalteich eine spielstarke Mannschaft, mit der wir uns in den letzten Jahren immer wieder heiße Duelle geliefert haben. Natürlich möchten wir an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und somit unser erstes Heimspiel positiv mit einem Sieg gestalten." Personal: Bis auf Vitus Zechmann (Urlaub) kann Chefanweiser Günther Himpsl gegen seinen Ex-Klub aus dem Vollen schöpfen.

Andreas Eberhardt (Sportlicher Leiter SpVgg Niederalteich): "Wir sind froh, dass die Vorbereitung vorbei ist und es nun wieder um Punkte und Tore geht. Dass der Spielplan gleich zum Saisonauftakt das Auswärtsspiel in Auerbach vorsieht, birgt sicherlich eine gewisse Brisanz, aber es geht auch hier nur um drei Punkte. Es wird für uns keine leichte Aufgabe. Auerbach wird gewohnt kampfstark auftreten und konnte sich vor der Saison gut verstärken. Dennoch sehen wir uns gut gerüstet, wollen positiv in die Saison starten und die Heimreise nicht punktlos antreten." Personal: Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Lukas Kaufmann und Philipp Peter ist der Kader komplett.



Auerbachs Coach Günther Himpsl freut sich auf das Wiedersehen mit der SpVgg Niederalteich. – Foto: Harry Rindler









Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel TSV Lindberg Lindberg 15:00 live PUSH

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Mit unserer Vorbereitung sind wir im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn wir leider einige Verletzungen zu beklagen haben. Dass es zum Start gleich ein Derby mit vielen Zuschauern geben wird, macht es natürlich nochmal interessanter. Lindberg hat sich extrem gut verstärkt und gehört individuell zu den besten Mannschaften der Liga. Aber auch wir können kicken, somit erwarten wir ein stimmungsreiches und spannendes Spiel, das wir natürlich gewinnen wollen." Personal: Es fehlen Simon Perl, Alexander Gruber und Marcel Probst.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Nach einer langen, harten Vorbereitung geht es nun endlich wieder los und gleich zu Beginn kommt es zum Derby mit Zwiesel. Wir sind insgesamt sehr gut drauf, können selbstbewusst in das Spiel gehen und wollen Zwiesel unser Spiel aufdrücken. Die gefährliche Offensivreihe des Gegners gilt es in den Griff zu bekommen. Die Mannschaft und unsere Anhänger sind heiß auf das Derby." Personal: Lukas Weiderer, Franz Raith, Ronaldo Schreder, Ben Hofmann und Maximilian Straub können nicht mitwirken. Hinter dem Einsatz von Dominik Probst steht noch ein Fragezeichen.







Sa., 25.07.2026, 18:00 Uhr SV Haibach Haibach SV Schöfweg Schöfweg 18:00 PUSH

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "In der Vorbereitung haben wir gut gearbeitet und hatten wieder gut Zug drin. Leider konnten wir durch zwei Testspielausfälle nur drei Spiele absolvieren, diese aber mit positivem Ausgang und das Wichtigste: ohne Gegentor. Mit Schöfweg erwartet uns gleich ein echter Gradmesser. Unser Gegner hat viel Erfahrung in der Mannschaft und wird hart zu bespielen sein. Wir wollen aber zuhause läuferisch und kämpferisch komplett überzeugen. Auf diesem Grundstein wollen wir aufbauen." Personal: Es fehlen Benedikt Kerscher, Julian Altmann, Santiago Thomas, Lukas Urban sowie Stephan und Thomas Mühlbauer.

Simon Schönhofer (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Haibach ist für uns ein unbekannter Gegner, der sich in der Kreisliga etabliert hat. Mit der Vorbereitung und größtenteils auch mit den Testspielen sind wir sehr zufrieden. Wir wollen den Schwung mitnehmen und nicht mit leeren Händen aus Haibach zurückkommen, wobei wir schon einige schwerwiegende Ausfälle zu verzeichnen haben." Personal: Philipp Wildfeuer muss noch eine Rotsperre aus der Vorsaison absitzen. Kapitän Maxi Lösl und Martin Mühlbauer befinden sich im Urlaub.



Das neue Neuhausener Trainerduo Burmberger/Schwarzmüller steigt mit einem Heimspiel gegen Neuling Geiersthal ein. – Foto: Harry Rindler







Fabian Burmberger (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Wir freuen uns – wie vermutlich alle anderen Mannschaften auch – dass es am Wochenende endlich wieder um Punkte geht. Zum ersten Saisonspiel erwartet uns mit dem SV Geiersthal ein Gegner, der mit viel Euphorie aus der vergangenen Saison anreisen wird. Für uns wird es wichtig sein, den Gegner nicht durch unnötige Fehler ins Spiel kommen zu lassen und selbst nach vorne mutig aufzutreten." Personal: Mit Spielertrainer Kilian Schwarzmüller, Torhüter Fabian Scholz, Simon Godec, Oskar Gerhardt, Florian Leister, Luca Häuser und Andreas Köckeis stehen gleich mehrere Akteure nicht zur Verfügung.

Albert Weindl (Trainer SV Geiersthal): "Die Vorbereitung ist leider verletzungsbedingt nicht gut gelaufen und auch die Testspiele waren nicht überzeugend. Ohnehin fahren wir als krasser Außenseiter zu einem der Titelfavoriten. Wir werden versuchen den Favoriten zu ärgern und Neuhausen einen beherzten Kampf zu liefern. Ziel ist natürlich der obligatorische Auswärtspunkt." Personal: Simon Neumaier hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird ebenso wie Torhüter Jonas Maier, der sich das Syndesmoseband gerissen hat, lange ausfallen. Dazu laboriert Tobias Gierl an einer Schulterverletzung.







Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "In der Vorbereitung konnten wir richtig gut arbeiten, weshalb die Vorfreude auf den Saisonstart groß ist. Unser Gegner aus Viechtach scheint ebenfalls gut drauf zu sein, hat alle Testspiele gewonnen und dabei brutal viele Tore erzielt. Daher müssen wir defensiv äußerst achtsam sein und im Gegenzug die sich bietenden Torchancen konsequent verwerten. Gelingt uns dies, spricht nichts gegen einen erfolgreichen Heimauftakt." Personal: Samuel Mühl, Jonathan Mühl und Tim Straßer stehen nicht zur Verfügung.

Michael Kufner (Trainer 1. FC Viechtach): "Nach einer langen und intensiven Vorbereitung brennen die Jungs auf den Ligaauftakt. Die Vorfreude auf die vielen Landkreisderbys ist riesengroß. Gleich zu Beginn erwatet uns in Langdorf ein schwer zu bespielender Gegner. Der FC ist eine kampf- und spielstarke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern in ihren Reihen. Ich rechne mit einer sehr zweikampf-intensiven Partie, in der Kleinigkeiten spielentscheidend sein werden. Ziel ist es, nach guten Testspielergebnissen Zählbares aus Langdorf mitzunehmen." Personal: Bis auf Michael Pfeffer (Urlaub) sind alle Mann an Bord.







So., 26.07.2026, 15:00 Uhr TSV Aholming Aholming SV Prackenbach Prackenbach 15:00 PUSH