Derbys, Kracher, Wiedersehen: Die erste Hauptrunde im Landespokal dachbleche24-Landespokal +++ Welche Duelle am Wochenende eine besondere Geschichte erzählen

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt voll und ganz im Zeichen des dachbleche24-Landespokals. Am Freitagabend um 17:45 Uhr beginnen die Spiele. 31 Partien gehen in der ersten Hauptrunde über die Bühne - darunter einige Derbys, Wiedersehen, Kracherpartien, aber auch ungleiche Duelle. Wir werfen einen Blick auf ausgewählte Spiele.

Dabei startet das Landespokal-Wochenende gleich mit spannenden Matchups am Freitagabend. Zum Harz-Derby empfängt Landesklassist SV Eintracht Osterwieck den benachbarten Oberligisten vom FC Einheit Wernigerode (17:45 Uhr). Zur gleichen Zeit begrüßen die Ohrekicker Wolmirstedt - Kreisoberliga-Neuling in der Börde - den Verbandsliga-Neuling SSV Havelwinkel Warnau. Neuauflage des Kreispokal-Endspiels in der Altmark

Außerdem macht sich Oberligist VfB Germania Halberstadt auf die Reise zum Osterburger FC, der Haldensleber SC empfängt den SC Bernburg (jeweils 19 Uhr) zum Duell zweier Verbandsligisten und der Möringer SV lädt zu einer besonderen Begegnung. Gegner ist um 19:30 Uhr der SV Preussen Schönhausen - im "Rückspiel" des Kreispokal-Finals der östlichen Altmark von vor einigen Monaten. Am Sonnabend geht es mit einem bunten Programm von der Altmark bis in den Burgenlandkreis weiter. Mit dem Ummendorfer SV (Landesliga Nord) und dem SV Westerhausen (Verbandsliga) messen sich zwei Teams, die zahlreiche Neuzugänge in der Mannschaft haben. Ein Aufsteiger-Duell gibt es in der Börde: Landesliga-Rückkehrer Oscherslebener SC trifft auf Oberliga-Rückkehrer 1. FC Lok Stendal, den Finalisten der Vorsaison. Außerdem fordert die kräftig aufgerüstete Landesklasse-Elf des Burger BC den Verbandsligisten SV Fortuna Magdeburg heraus.

Gleich zwei stadtinterne Duelle in Halle Mit seiner Heimatstadt Halle hat es Losfee Eric Weisbach vor zwei Wochen besonders gut gemeint - gleich zweimal heißt es am Sonnabend: Stadtderby! Stadtpokalsieger SG Einheit begrüßt Landesligist Turbine und Verbandsligist BSV Halle-Ammendorf nach einigen Jahren mal wieder den Oberligisten VfL Halle 96. Derbyzeit heißt es auch in Anhalt-Bitterfeld: Der CFC Germania hat die SG Reppichau zu Gast in Köthen - die jüngsten Begegnungen in der Landesliga zählten jeweils 300 Zuschauer und zum Teil noch deutlich mehr. Sportlich sticht am Samstag auch die Partie zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem VfB Merseburg heraus. Beide zählen zu den Teams, die die Kontrahenten der Verbandsliga für die vorderen Plätze auf der Liste haben. Das Aufeinandertreffen in der ersten Landespokal-Runde könnte dahingehend einen ersten Vorgeschmack geben. Union Sandersdorf fährt wieder nach Sangerhausen Abschließend stehen am Sonntag noch vier Partien im Programm. Eine davon birgt eine besondere Geschichte. Schon im Viertelfinale der Vorsaison hatte der VfB Sangerhausen die SG Union Sandersdorf zu Gast - und sorgte damals mit einem 2:1-Heimerfolg für den überraschenden Einzug ins Halbfinale. Nach dem positiven Auftakt in der Oberliga werden sich die Sandersdorfer dafür nun revanchieren wollen. Ebenfalls in der Favoritenrolle tritt der Verbandsliga-Vizemeister SSC Weißenfels die Reise zum Landesligisten FC Grün-Weiß Piesteritz an. Landesligist SV Baalberge fährt im Norden zum weit entfernten Auswärtsspiel beim SV Eintracht Salzwedel und der VfB Ottersleben, in der Vorwoche in der Ausscheidungsrunde erfolgreich, bekommt Besuch vom SV Stahl Thale. Spannende Partien sind also gewiss - und die eine oder andere Überraschung ist nicht ausgeschlossen. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern! Freitag

Heute, 17:45 Uhr SV Eintracht Osterwieck Osterwieck FC Einheit Wernigerode Wernigerode

Heute, 17:45 Uhr OhreKicker Wolmirstedt OhreKicker SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau

Heute, 19:00 Uhr Osterburger FC Osterburg VfB Germania Halberstadt Halberstadt

Heute, 19:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben SC Bernburg SC Bernburg

Heute, 19:30 Uhr Möringer SV Möringer SV SV Preußen Schönhausen Schönhausen