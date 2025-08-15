 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Sandra Mittler

Derbys, Kracher, Wiedersehen: Die erste Hauptrunde im Landespokal

dachbleche24-Landespokal +++ Welche Duelle am Wochenende eine besondere Geschichte erzählen

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt voll und ganz im Zeichen des dachbleche24-Landespokals. Am Freitagabend um 17:45 Uhr beginnen die Spiele. 31 Partien gehen in der ersten Hauptrunde über die Bühne - darunter einige Derbys, Wiedersehen, Kracherpartien, aber auch ungleiche Duelle. Wir werfen einen Blick auf ausgewählte Spiele.

Dabei startet das Landespokal-Wochenende gleich mit spannenden Matchups am Freitagabend. Zum Harz-Derby empfängt Landesklassist SV Eintracht Osterwieck den benachbarten Oberligisten vom FC Einheit Wernigerode (17:45 Uhr). Zur gleichen Zeit begrüßen die Ohrekicker Wolmirstedt - Kreisoberliga-Neuling in der Börde - den Verbandsliga-Neuling SSV Havelwinkel Warnau.

Neuauflage des Kreispokal-Endspiels in der Altmark

Außerdem macht sich Oberligist VfB Germania Halberstadt auf die Reise zum Osterburger FC, der Haldensleber SC empfängt den SC Bernburg (jeweils 19 Uhr) zum Duell zweier Verbandsligisten und der Möringer SV lädt zu einer besonderen Begegnung. Gegner ist um 19:30 Uhr der SV Preussen Schönhausen - im "Rückspiel" des Kreispokal-Finals der östlichen Altmark von vor einigen Monaten.

Am Sonnabend geht es mit einem bunten Programm von der Altmark bis in den Burgenlandkreis weiter. Mit dem Ummendorfer SV (Landesliga Nord) und dem SV Westerhausen (Verbandsliga) messen sich zwei Teams, die zahlreiche Neuzugänge in der Mannschaft haben. Ein Aufsteiger-Duell gibt es in der Börde: Landesliga-Rückkehrer Oscherslebener SC trifft auf Oberliga-Rückkehrer 1. FC Lok Stendal, den Finalisten der Vorsaison. Außerdem fordert die kräftig aufgerüstete Landesklasse-Elf des Burger BC den Verbandsligisten SV Fortuna Magdeburg heraus.

Gleich zwei stadtinterne Duelle in Halle

Mit seiner Heimatstadt Halle hat es Losfee Eric Weisbach vor zwei Wochen besonders gut gemeint - gleich zweimal heißt es am Sonnabend: Stadtderby! Stadtpokalsieger SG Einheit begrüßt Landesligist Turbine und Verbandsligist BSV Halle-Ammendorf nach einigen Jahren mal wieder den Oberligisten VfL Halle 96. Derbyzeit heißt es auch in Anhalt-Bitterfeld: Der CFC Germania hat die SG Reppichau zu Gast in Köthen - die jüngsten Begegnungen in der Landesliga zählten jeweils 300 Zuschauer und zum Teil noch deutlich mehr.

Sportlich sticht am Samstag auch die Partie zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem VfB Merseburg heraus. Beide zählen zu den Teams, die die Kontrahenten der Verbandsliga für die vorderen Plätze auf der Liste haben. Das Aufeinandertreffen in der ersten Landespokal-Runde könnte dahingehend einen ersten Vorgeschmack geben.

Union Sandersdorf fährt wieder nach Sangerhausen

Abschließend stehen am Sonntag noch vier Partien im Programm. Eine davon birgt eine besondere Geschichte. Schon im Viertelfinale der Vorsaison hatte der VfB Sangerhausen die SG Union Sandersdorf zu Gast - und sorgte damals mit einem 2:1-Heimerfolg für den überraschenden Einzug ins Halbfinale. Nach dem positiven Auftakt in der Oberliga werden sich die Sandersdorfer dafür nun revanchieren wollen.

Ebenfalls in der Favoritenrolle tritt der Verbandsliga-Vizemeister SSC Weißenfels die Reise zum Landesligisten FC Grün-Weiß Piesteritz an. Landesligist SV Baalberge fährt im Norden zum weit entfernten Auswärtsspiel beim SV Eintracht Salzwedel und der VfB Ottersleben, in der Vorwoche in der Ausscheidungsrunde erfolgreich, bekommt Besuch vom SV Stahl Thale.

Spannende Partien sind also gewiss - und die eine oder andere Überraschung ist nicht ausgeschlossen.

Freitag

Heute, 17:45 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
17:45live

Heute, 17:45 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
17:45

Heute, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
19:30live

Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
12:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
15:00live

Sonntag

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
13:00

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
14:00live

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
14:00live

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
14:00

