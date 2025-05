Derbys in Reuth und Vorbach zum Finale der KL Nord

Vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende ist die Kreisliga Nord eine der wenigen Ligen im Spielkreis Amberg/Weiden, in der alle Entscheidungen - sowohl in den Höhen, als auch in den Tiefen des Klassements - schon gefallen sind. So können alle Mannschaften relativ entspannt das letzte Punktspiel bestreiten, wenngleich die, die in die Relegation müssen, natürlich mit einem positiven Gefühl und ohne neue Verletzte dort starten möchten. Für den Großteil ist es das finale Spiel, es gilt, einen guten Abschluß der Saison zu gestalten, durch den man vielleicht noch die ein oder andere Stufe auf der Tabellenleiter hochsteigen könnte.