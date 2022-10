Derbys in Osterhofen und Waldkirchen - Seebach muss zum Vorletzten 15. Spieltag: Straubing reist zum Kellerduell nach Amberg +++ Bogen gastiert in Lam





Stefan Mohaupt (Abteilungsleiter SpVgg Pfreimd): "Der Auswärtssieg in Bogen hat uns sehr gut getan und war vor allem für die Moral enorm wichtig. Gegen Spitzenreiter Seebach sind wir dennoch krasser Außenseiter. Um etwas Zählbares holen zu können, müssten wir schon einen Glanztag erwischen und beim Gegner dürfte nicht viel klappen. Trotzdem wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein anständiges Spiel machen und ein ordentliches Ergebnis erzielen."



Personalien: Neben Langzeitausfall Stefan Schießl muss auch Felix Brendel passen. Der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Sebastian Ring ist wieder fit. Hinter Johannes Blödt steht noch ein Fragezeichen.







Manfred Stern (Trainer TSV Seebach): "In Pfreimd geht es für uns primär einzig und allein wieder darum, drei Punkte zu holen. Die Mannschaft ist sehr fokussiert und gibt im Training richtig Gas. Daher habe ich überhaupt keine Bedenken, dass es eine böse Überraschung geben könnte."



Personalien: Bis auf Dominik Hauner, Pepe Warminsiki und Tobias Biermeier steht dem Primus der komplette Kader zur Verfügung.











Anton Autengruber (Trainer TSV Waldkirchen): "Die klare Niederlage in Seebach ist abgehakt, gegen Deggendorf wollen wir es wieder besser machen. Daheim wollen wir ein gutes Spiel machen und gegen einen starken Gegner punkten."Personalien: Neben Mario Strahberger wird auch Benedikt Giller vermutlich für den Rest der Saison ausfallen. Bei Manuel Karl geht noch nichts. Zudem gibt es noch einige Unklarheiten, denn die Einsätze von Simon Boxleitner, Tobias Krenn und Maximilian Stegbauer sind allesamt ungewiss. Wieder an Bord ist Luca Resch.Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Nach der gute Leistung gegen Amberg wollen wir nun auch die Auswärtshürde in Waldkirchen meistern und dort nicht leer ausgehen. Wir wissen allerdings, dass wir auf einen sehr unbequemen Gegner treffen, der sehr gut verteidigt, körperlich robust und stark bei Standardsituationen ist. Mit einem Unentschieden könnten wir gut leben.“Personalien: Bei Jure Matic wurde ein doppelter Bänderriss im Sprunggelenk diagnostiziert, der gleichbedeutend mit der Winterpause ist. Wieder im Kader zurück sind die zuletzt fehlenden Matthias Schäfer und Noah Hartl. Krankheitsbedingt gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.

Karl-Heinz Wagner (Trainer FC Amberg): "Für Straubing ist das bereits ein Spiel mit Endspiel-Charakter, doch auch wir stehen in der Pflicht. Es wird kein fußballerischer Leckerbissen werden, das ist auch im Abstiegskampf nicht zu erwarten. Wir müssen defensiv wieder stabiler stehen und vorne unsere Möglichkeiten, die wir bekommen werden, effektiver nutzen. Gelingt uns das, dann ist der erhoffte Heimdreier möglich."Personalien: Noah Majdic ist nach wie vor gesperrt. Mit Marco Helleder droht zudem ein ganz wichtiger Akteur auszufallen. Wieder dabei sind Marcel Hack und Kilian Heldmann.Gregor Mrozek (Trainer VfB Straubing): "Gegen Neukirchen haben wir trotz der klaren Niederlage viele Dinge wieder besser gemacht, haben gerackert und gekämpft. Letztlich gab die hohe individuellen Klasse des Gegners den Ausschlag. Auf die Leistung können wir aber aufbauen und genau so müssen wir in Amberg auftreten. Wenn wir das schaffen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Bock endlich umstoßen können."Personalien: Zur Personalsituation wurden von VfB-Seite keine Angaben gemacht.

Christian Dullinger (Trainer SpVgg Osterhofen): "Der Gegner scheint zu alter Stärke zurückgefunden zu haben und geht als absoluter Favorit ins Spiel. Wir sind personell gehandicapt, wollen uns aber daheim dennoch gut präsentieren."Personalien: Neben dem rotgesperrten Abwehrchef Mirza Hasanovic muss auch Spielmacher Armin Mesic weiterhin passen. Ferner fehlen Langzeitausfall Andreas Gerlsberger und Julian Trautwein. Dicke Fragezeichen stehen zudem hinter dem Mitwirken von Benjamin Bär, Kilian Grabolle und Florian Leister. Für den für eine Parte gesperrten Chefanweiser Dullinger stehen Teammanager Helmut Lemberger und Co-Trainer Gerlsberger an der Linie.Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Nach dem überzeugenden Heimsieg in der letzten Woche gilt es nun auch in der Ferne wieder drei Punkte einzufahren. Osterhofen hat sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten konsolidiert und verfügt über eine kompakte und taktisch disziplinierte Mannschaft, die vor allem in der Offensive gefährliche Spieler hat. In erster Linie gilt es für uns, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen, defensiv fehlerfrei und in Ballbesitz geduldig zu bleiben."Personalien: Die Gäste haben die Qual der Wahl, denn bis auf die Langzeitausfälle sind alle Mann an Bord.