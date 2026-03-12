Derbys in Lohne und Vechta, Spitzenspiel am Samstag

– Foto: Detlev Drobeck

Bereits am Samstag startet der 20. Spieltag der Landesliga Weser-Ems mit dem Spitzenspiel zwischen Eintracht Nordhorn und BW Papenburg. Am Sonntag dann stehen zwei Derbys an, sodass Zuschauer sich auf heisse Duelle freuen können. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

Platz vier gegen Platz sechs. Beide Teams halten aktuell eine lange Ungeschlagen-Serie und wollen diese auch ausbauen. Nordhorn möchte allerdings das Remis in der Vorwoche ausbessern und Druck auf die Tabellenspitze aufbauen. Gegen den Oberliga-Absteiger, der auswärts bisher nur eine Niederlage kassierte, wird das kein leichtes Unterfangen.

Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Eintracht Nordhorn und Papenburg. Platz sieben gegen Platz drei, wobei die Gäste bei einem Spiel mehr, neun Punkte Vorsprung haben. Für die Eintracht ist es also fast schon die letzte Chance, nochmal ins Titelrennen einzugreifen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Bevern SV Bevern FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 15:00 PUSH

Schüttorf gewann das Hinspiel 3:1, doch in der Vorsaison konnte Bevern beide Partien klar für sich entscheiden. Die Hausherren holten zuletzt drei Siege in Serie und wollen auch gegen Schüttorf, das seit drei Partien nicht gewann, drei wichtige Punkte im Titelkampf einfahren.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup TuS Esens TuS Esens 15:00 PUSH

Im Aufsteigerduell wird für Voxtrup und Esens das Ziel sein, die eigene Horror-Serie zu beenden. Voxtrup auf Rang 16 gewann seit dem zweiten Spieltag nicht mehr. Esens auf Platz 14 holte seit elf Partien keinen Dreier. Das Hinspiel konnten die Gäste allerdings klar mit 4:0 für sich entscheiden.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr BW Lohne BW Lohne II TV Dinklage TV Dinklage 15:00 PUSH

Derby und zudem sind beide Teams Tabellennachbarn. Lohne hat zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Elften, aber auch eine Partie mehr absolviert. Das Hinspiel ging an Dinklage, das in der Vorwoche beachtlich gegen Vorwärts Nordhorn punktete. Auch BW Lohne II geht mit Selbstbewusstsein in das Spiel, nachdem man in der Vorwoche gewann.

Melle auf Rang neun trifft auf den Zwölften Firrel. Die Gäste holten unter der Woche einen Punkt der Moral gegen GW Mühlen und holten in der Nachspielzeit ein 0:2 auf. Auch das Hinspiel gegen Melle endete mit 2:2, davor gewann Melle drei Spiele in Serie. Dennoch geht Firrel mit dickem Rückenwind in das zweite Spiel der Woche.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Brake SV Brake BV Garrel BV Garrel 15:00 PUSH

Aufsteiger Brake (13. Platz) trifft auf Titelanwärter Garrel, die in der Auswärtstabelle allerdings nur auf dem neunten Platz stehen. Das Hinspiel jedoch ging klar mit 3:0 an den BVG und die Gäste gehen natürlich als klarer Favorit in das Duell, doch Brake war zuletzt gut in Form.