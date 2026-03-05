Derbys in Landshut und Passau - Verfolgerduell in Seebach

Die SpVgg Landshut (in weiß) hat den FC Dingolfing zu Gast – Foto: Alfred Brumbauer

Der 24. Spieltag der Landesliga Mitte wird aus niederbayerischer Sicht von zwei Derbys überstrahlt. Tabellenführer SpVgg Landshut erwartet den FC Dingolfing, der 1. FC Passau die DJK Vornbach. Beide Duelle werden allerdings auf Kunstrasen ausgetragen. Auf Naturrasen hat der Rangdritte TSV Seebach den punktgleichen Tabellenzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf zu Gast. Der FC Teisbach hat gegen den amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau ein dickes Brett zu bohren. Reisen muss der SSV Eggenfelden, der seine Visitenkarte beim FC Tegernheim abgibt. Erst am Sonntag gastiert der erfolgreich gestartete TSV Bogen beim Schlusslicht FC Kosova Regensburg.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Auf die zweite Halbzeit gegen die "Spiele“ können wir aufbauen. Wir werden versuchen, an die nach der Pause gezeigte Vorstellung anzuknüpfen. Die Aufgabe gegen Luhe-Wildenau wird aber sicherlich nicht einfacher, gerade offensiv ist das eines der gefährlichsten Teams der Liga. Es muss bei uns alles passen, damit etwas Zählbares herausspringen kann."







Personalien: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche komplett unverändert.







Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Nach dem gelungenen Start in die Restrunde fahren wir hochmotiviert nach Teisbach, mit dem Ziel, auch dort drei Punkte mitzunehmen. Dafür müssen wir aber vor allem Standards und Konter der Teisbacher gut verteidigen. Außerdem wird es wichtig sein, das Spiel anzunehmen, da ich einen harten Kampf erwarte, bei dem die Teisbacher mit Sicherheit auf ihre zahlreichen Zuschauer zählen können.“ Personalien: Zusätzlich zu den bisherigen Ausfällen werden Jonas Held und Fabian Magerl nicht zur Verfügung stehen.















Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Am Samstag geht es auch für uns endlich wieder los. Zum Auftakt wartet direkt das Derby gegen Vornbach auf uns. Aus dem Hinspiel haben wir noch etwas gutzumachen, dementsprechend ist die Motivation in der Mannschaft groß." Personalien: Umut Orbay, Maximilian Moser und Moritz Schültke werden definitiv fehlen. Zudem gibt es noch ein paar Unklarheiten.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Dass das Spiel auf Kunstrasen stattfindet, ist sehr schade für dieses Derby. Trotzdem müssen wir die Situation annehmen und das Ganze nicht weiter thematisieren. Generell müssen wir uns unbedingt steigern und vor allem die leichten Gegentore vermeiden sowie kompakter und geschlossener auftreten."



Personalien: Florian Ruhhhammer und Quirin Bruckbauer können wiederum nicht mitwirken.









Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut FC Dingolfing Dingolfing 14:00 PUSH



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "In Teisbach ist uns der erhofft gute Start gelungen, wenngleich es sicherlich noch Dinge gibt, die man im Hinblick auf die weiteren Spiele verbessern kann. Wir sind aber froh über die drei Punkte. Das Derby gegen Dingolfing wird allein schon wegen des Umstiegs zurück auf den Kunstrasen und der dadurch veränderten Platzverhältnisse ein komplett anderes Spiel. Wie schon in der letzten Punkte- und Pokalpartie in Dingolfing müssen wir uns auf einen harten Brocken einstellen. Dennoch herrscht Vorfreude und wir werden alles reinwerfen, um ein positives Ergebnis einzufahren."



Personalien: Der Primus kann voraussichtlich in Bestbesetzung antreten.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Allen Respekt, was Landshut bislang für eine Saison spielt. Natürlich ist das für die Landesliga eine herausragende individuelle Qualität, dennoch ist sich in dieser Truppe kein Spieler zu schade, für den anderen Meter zu machen. Meine Mannschaft hat ebenfalls einen sehr guten Charakter und wird alles daran setzen, dem Tabellenführer einen heißen Derby-Fight zu liefern. Leider werden wir in der Defensive etwas improvisieren müssen, da uns aktuell nur noch ein gelernter Außenverteidiger zur Verfügung steht und zu allem Überfluss ist dessen Einsatz noch nicht gesichert. Wir werden das aber hinbekommen und wollen ein gutes Spiel machen. Wenn uns das gelingt, sind wir nicht chancenlos." Personalien: Gegenüber der Vorwoche fehlt Marlon Nicklas, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Christoph Laimer konnte beschwerdefrei trainieren und wird ins Team zurückkehren. Jannik Bauer und Stefan Weber zogen Verletzungen aus der Partie gegen Bad Abbach davon und mussten deshalb Zwangspausen einlegen. Ob die beiden Stammkräfte auflaufen können, wird sich wohl erst relativ kurzfristig entscheiden.





Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim SSV Eggenfelden Eggenfelden 14:00 PUSH



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Wir freuen uns darauf, dass es endlich auch wieder auf dem Rasenplatz losgeht. Nach dem Fehlstart in die Restrückrunde sind wir am Samstag – vor allem vor heimischer Kulisse – auf Wiedergutmachung aus. Wir wollen die Punkte auf jeden Fall daheim behalten, wissen aber natürlich um die Stärke von Eggenfelden. Das Hinspiel hat gezeigt, dass beim Gegner durchaus eine große Qualität vorhanden ist." Personalien: Der Einsatz des angeschlagenen Tobias Schwarzmeier entscheidet sich kurzfristig. Dauerpatient Benedikt Albrecht trainiert zwar wieder, ist aber noch nicht einsatzfähig. Ansonsten waren mehrere Spieler unter der Woche krank.







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir müssen auswärts den Willen zeigen, ein Spiel unbedingt gewinnen zu wollen und nicht nur ein freundlicher Gast zu sein. Tegernheim hat eine technisch starke Mannschaft, die kicken mag und die gegen jeden Gegner gewinnen kann. Wir müssen aber auf uns schauen, viel konsequenter Fußball spielen, mehr Biss und Galligkeit zeigen. Dann werden wir in die Erfolgsspur zurückkehren und drei Punkte holen, die wir uns auch zum Ziel gesetzt haben."



Personalien: Neben den Dauerpatienten muss David Miladinovic ersetzt werden.







Nach dem Auftakterfolg in Vornbach möchte der TSV Seebach im Schlagermatch gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf gerne nachlegen – Foto: Michael Birkner









Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Vornbach haben wir bei einem guten Gegner eine starke Leistung gezeigt und drei wichtige Punkte geholt. Gegen Ettmannsdorf werden wir erneut alles abrufen müssen, um etwas Zählbares holen zu können. Die Qualitäten des Tabellenzweiten sind hinlänglich bekannt, vor allem offensiv ist das eine Top-Truppe. Für beide Mannschaften ist es zweifellos ein wichtiges Spiel, allerdings ist die Saison noch sehr lang und unabhängig vom Ausgang wird daher noch überhaupt nichts entschieden sein."



Personalien: Thomas Lösl und Alexander Heindl müssen weiterhin passen. Hinter dem Einsatz von Dominik Hauner steht ein dickes Fragezeichen.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach einer langen und durchaus komplizierten Vorbereitung freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel des Jahres. Da es gleich mit dem schweren Auswärtsspiel in Seebach losgeht, werden wir auch direkt sehen, wo wir aktuell stehen. Mit Seebach erwartet uns eine über Jahre gewachsene Spitzenmannschaft der Landesliga Mitte. Die Heimmannschaft wird von Wolfgang Beller wieder top eingestellt sein, so dass bei uns alle Mannschaftsteile mit Sicherheit an ihr Maximum gehen müssen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen. Die Tabellenkonstellation ist dagegen für uns absolut uninteressant. Ohne jeglichen Druck und mit viel Vorfreude gehen wir in diese Spiel." Personalien: Tobias Bernkopf wird wegen eine Knieverletzung definitiv ausfallen. Hinter Maximilian Bauer und Luca Oberndorfer stehen größere Fragezeichen.







So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova TSV Bogen Bogen 15:00 live PUSH