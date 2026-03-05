Derbys in Landshut und Passau - Verfolgerduell in Seebach

Der 24. Spieltag der Landesliga Mitte wird aus niederbayerischer Sicht von zwei Derbys überstrahlt. Tabellenführer SpVgg Landshut erwartet den FC Dingolfing, der 1. FC Passau die DJK Vornbach. Beide Duelle werden allerdings auf Kunstrasen ausgetragen. Auf Naturrasen hat der Rangdritte TSV Seebach den punktgleichen Tabellenzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf zu Gast.
Der FC Teisbach hat gegen den amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau ein dickes Brett zu bohren. Reisen muss der SSV Eggenfelden, der seine Visitenkarte beim FC Tegernheim abgibt. Erst am Sonntag gastiert der erfolgreich gestartete TSV Bogen beim Schlusslicht FC Kosova Regensburg.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Nach dem gelungenen Start in die Restrunde fahren wir hochmotiviert nach Teisbach, mit dem Ziel, auch dort drei Punkte mitzunehmen. Dafür müssen wir aber vor allem Standards und Konter der Teisbacher gut verteidigen. Außerdem wird es wichtig sein, das Spiel anzunehmen, da ich einen harten Kampf erwarte, bei dem die Teisbacher mit Sicherheit auf ihre zahlreichen Zuschauer zählen können.“
Personalien: Zusätzlich zu den bisherigen Ausfällen werden Jonas Held und Fabian Magerl nicht zur Verfügung stehen.
Personalien: Umut Orbay, Maximilian Moser und Moritz Schültke werden definitiv fehlen. Zudem gibt es noch ein paar Unklarheiten.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Dass das Spiel auf Kunstrasen stattfindet, ist sehr schade für dieses Derby. Trotzdem müssen wir die Situation annehmen und das Ganze nicht weiter thematisieren. Generell müssen wir uns unbedingt steigern und vor allem die leichten Gegentore vermeiden sowie kompakter und geschlossener auftreten."
Personalien: Florian Ruhhhammer und Quirin Bruckbauer können wiederum nicht mitwirken.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Allen Respekt, was Landshut bislang für eine Saison spielt. Natürlich ist das für die Landesliga eine herausragende individuelle Qualität, dennoch ist sich in dieser Truppe kein Spieler zu schade, für den anderen Meter zu machen. Meine Mannschaft hat ebenfalls einen sehr guten Charakter und wird alles daran setzen, dem Tabellenführer einen heißen Derby-Fight zu liefern. Leider werden wir in der Defensive etwas improvisieren müssen, da uns aktuell nur noch ein gelernter Außenverteidiger zur Verfügung steht und zu allem Überfluss ist dessen Einsatz noch nicht gesichert. Wir werden das aber hinbekommen und wollen ein gutes Spiel machen. Wenn uns das gelingt, sind wir nicht chancenlos.“
Personalien: Gegenüber der Vorwoche fehlt Marlon Nicklas, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Christoph Laimer konnte beschwerdefrei trainieren und wird ins Team zurückkehren. Jannik Bauer und Stefan Weber zogen Verletzungen aus der Partie gegen Bad Abbach davon und mussten deshalb Zwangspausen einlegen. Ob die beiden Stammkräfte auflaufen können, wird sich wohl erst relativ kurzfristig entscheiden.
Personalien: Der Einsatz des angeschlagenen Tobias Schwarzmeier entscheidet sich kurzfristig. Dauerpatient Benedikt Albrecht trainiert zwar wieder, ist aber noch nicht einsatzfähig. Ansonsten waren mehrere Spieler unter der Woche krank.
Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir müssen auswärts den Willen zeigen, ein Spiel unbedingt gewinnen zu wollen und nicht nur ein freundlicher Gast zu sein. Tegernheim hat eine technisch starke Mannschaft, die kicken mag und die gegen jeden Gegner gewinnen kann. Wir müssen aber auf uns schauen, viel konsequenter Fußball spielen, mehr Biss und Galligkeit zeigen. Dann werden wir in die Erfolgsspur zurückkehren und drei Punkte holen, die wir uns auch zum Ziel gesetzt haben."
Personalien: Neben den Dauerpatienten muss David Miladinovic ersetzt werden.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach einer langen und durchaus komplizierten Vorbereitung freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel des Jahres. Da es gleich mit dem schweren Auswärtsspiel in Seebach losgeht, werden wir auch direkt sehen, wo wir aktuell stehen. Mit Seebach erwartet uns eine über Jahre gewachsene Spitzenmannschaft der Landesliga Mitte. Die Heimmannschaft wird von Wolfgang Beller wieder top eingestellt sein, so dass bei uns alle Mannschaftsteile mit Sicherheit an ihr Maximum gehen müssen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen. Die Tabellenkonstellation ist dagegen für uns absolut uninteressant. Ohne jeglichen Druck und mit viel Vorfreude gehen wir in diese Spiel.“
Personalien: Tobias Bernkopf wird wegen eine Knieverletzung definitiv ausfallen. Hinter Maximilian Bauer und Luca Oberndorfer stehen größere Fragezeichen.
Personalien: Die Lage bleibt angespannt, denn von den vielen Ausfällen der Vorwoche kehrt niemand ins Aufgebot zurück.
Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Das Ergebnis und die Art und Weise, wie wir uns gegen Tegernheim präsentiert haben, war hervorragend. Daran möchten wir beim FC Kosova Regensburg anknüpfen. Allerdings geht dieses Spiel wieder bei 0:0 los und wir müssen uns nicht nur auf einen Gegner einstellen, der nach der herben Pleite in Bad Kötzting bestimmt auf Wiedergutmachung aus sein wird, sondern auch auf das erste Rasenspiel seit Monaten. Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und das sollte Motivation genug sein."
Personalien: Kapitän Patrick Fuchs hat sich den Daumen gebrochen und sein Mitwirken steht deshalb auf der Kippe.