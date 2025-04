Derbys in Landau und Aiglsbach - Neufraunhofen erwartet Türk Gücü

Ludwig Hirsch (Sportlicher Leiter TSV Ergoldsbach): "Die Niederlage in Straubing haben wir uns selbst zuzuschreiben, aber aus den gemachten Fehlern werden wir lernen. Natürlich bringt das Spiel gegen die Eintracht aufgrund der Tabellensituation eine besondere Brisanz mit sich, aber wir gehen das Spiel wie jedes andere an. Wir spielen daheim, die Jungs haben die Woche gut trainiert und freuen sich auf das Spiel. Wir wollen drei Punkte, die Hinspielniederlage vergessen machen und idealerweise einen Schritt Richtung Relegationsplätze machen. Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Armon Ljevo (Sportlicher Leiter FC Eintracht Landshut): "Wir haben zuletzt gute Spiele abgeliefert. Mit einer besseren Chancenauswertung hätten wir einige Punkte mehr auf dem Konto. Nichtsdestotrotz geht es weiter und in Ergoldsbach wird es ein harter Kampf. Wir müssen komplett an unsere Grenzen gehen und das Spiel gewinnen, denn ein Unentschieden bringt beiden Mannschaften nichts. Personalien: Neu auf der ohnehin bereits langen Verletztenlist ist Mustafa Genc, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Daniel Ritzinger (Co-Spielertrainer FC-DJK SImbach): "Der Heimdreier gegen Walkertshofen war für uns natürlich sehr wichtig und aufgrund der Leistungen in den letzten Spielen auch überfällig. Auch wenn wir derzeit den ein oder anderen Verletzten und Angeschlagenen zu viel haben, wollen und werden wir nicht jammern. Die Mannschaft rückt noch enger zusammen und wir möchten in Pfarrkirchen nachlegen." Personalien: Von den zuletzt bereits fehlenden Akteuren kommt keiner zurück, außerdem stehen Daniel RItzinger und Samuel Guth auf der Kippe.

Josef Bumberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem wir am vergangen Wochenende gegen den Tabellenführer einen verdienten Punktgewinn feiern konnten, steht eine wegweisende Partie an, denn Simbach ist nur einen Punkt hinter uns. Können wir unsere Partie siegreich gestalten, vergrößern wir den Vorsprung auf die Relegationszone auf vier Punkte. Daher werden wir definitiv auf Sieg spielen, wenngleich wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird."Personalien: Gegenüber der Vorwoche fehlt Enrique Freier.

Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Das Spiel in Pfarrkirchen haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Wir wollten zwar gewinnen, haben es aber am Platz nicht umgesetzt, deshalb war das Unentschieden mehr als gerecht. Mit Türk Gücu Straubing kommt ein Top-Gegner zu uns, auf den wir uns freuen. Weniger denken, mehr ackern, nicht verkopfen und einfach mal machen. Das muss unsere Herangehensweise sein."Personalien: Michael Koller kehrt vermutlich ins Aufgebot zurück, dafür ist das Mitwirken von Stefan Brenninger ungewiss.Onur Örs (Sportlicher Leiter SV Türk Gücü Straubing): "Nach dem wichtigen Sieg gegen Ergoldsbach müssen wir nun beim Spitzenreiter ran. Im Hinspiel haben wir gegen Neufraunhofen ein gutes Spiel gemacht und nur sehr unglücklich mit 0:2 verloren. Wir sind in einer guten Verfassung und wollen keine Ostergeschenke verteilen. Der Gegner ist zwar Favorit, wir werden aber voll dagegenhalten."Personalien: Kenan Muslimpvic hat sich während der Woche verabschiedet , ansonsten gibt es keinerlei Veränderungen gegenüber dem letzten Match.



Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Meine Jungs haben es in Teisbach gut gemacht. Vier Punkte aus den letzten beiden Spielen gegen die beiden Aufstiegskandidaten aus Schierling und Teisbach - damit haben wir uns etwas Luft verschafft. So könnten wir mit einem weiteren Punkt gegen Walkertshofen gut leben. Der Gegner ist seit Jahren eingespielt, verfügt über deutlich mehr Erfahrung als wir und ist für mich im positiven Sinne die abgezockteste Truppe der Liga. Im Hinspiel hat uns die Brandl-Truppe gezeigt, wie man clever und effektiv Fußball spielt. Diesmal möchten wir zu Hause den Spieß umdrehen."



Personalien: Die Rotsperre von Donlan Osei-Tuto ist zwar abgelaufen, der Angreifer droht aber aus privaten Gründen auszufallen. Ebenso unsicher ist der Einsatz des grippekranken Malick Cessay. Zumindest Salvatore Cafariello ist aus dem Urlaub zurück.







Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Uns fehlen sechs Spieler und wenn man nur einen Kader von 17 Mann hat, weiß man, wie viele dann noch zur Verfügung stehen Leider haben wir nicht die Möglichkeiten wie zum Beispiel der FC Egolding, der 20 Spieler und dazu eine zweite Mannschaft in der Kreisliga hat. Von dem her wird es nicht einfacher für uns. Wir werden daher gar nicht auf die Gegner eingehen, sondern uns einfach auf uns fokussieren."



Personalien: Daniel Knogler, Michael Wehdanner, Christopher Heider, Jonas Krassler, Sebastian Linseisen und Andreas Fiedler stehen nicht parat.













Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Die Rollen sind klar verteilt, das ist ein Spiel David gegen Goliath. Nichtsdestotrotz haben Derbys oftmals ihre eigenen Gesetze, genau auf das hoffen wir. Uns ist aber bewusst, dass wir dafür einen Sahnetag benötigen und Teisbach keinen guten Tag erwischen darf."



Personalien: Patrick Ortmeier kann nicht spielen. Hinter dem Einsatz von Timo Seer steht noch ein Fragezeichen.







Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Die verdiente Niederlage gegen einen sehr starken FC Ergolding haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir haben vorne einfach zu viele Chancen liegen gelassen und hinten großzügige Geschenke verteilt. Dennoch fahren wir entspannt zum Landkreisderby beim FSV Landau und werden versuchen, wieder effizienter und konsequenter zu sein."



Personalien: Neu auf der Ausfallliste sind Maximilian Huber und David Meißner.









Morgen, 18:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach TV Schierling Schierling 18:00 PUSH



Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Die Stimmung ist natürlich nach den jüngsten Erfolgserlebnissen prächtig. Wir haben aber noch lange nichts erreicht und müssen weiter konstant punkten. Schierling ist eine sehr spielstarke Mannschaft, das wird bestimmt ein sehenswertes Spiel. Daheim wollen wir auf den nächsten Dreier gehen."



Personalien: Der TVA kann aus dem Vollen schöpfen.







Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Aiglsbach ist eines der formstärksten Teams nach der Winterpause. Uns erwartet also ein sehr schweres Auswärtsspiel."



Personalien: Der Rangdritte muss ohne Dion Galuschko, Daniel Bauer, Lukas Schneider, Amin Chouk, Dorian Hackner und Julian Mayer planen.







Morgen, 16:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing TSV Langquaid Langquaid 16:00 live PUSH



Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Nach dem starken Auftritt gegen Kelheim wollen wir nun auch gegen Langquaid an unsere Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Wir sind aktuell in einer sehr guten Form, das spürt man in jedem Spiel und das wollen wir unbedingt beibehalten. Man merkt deutlich, dass wir immer mehr zu einer echten Einheit zusammenwachsen. Jeder haut sich rein, egal ob er in der Startelf steht oder von der Bank kommt. Mit dieser Mentalität und dem Zusammenhalt im Team sind wir bereit, auch zuhause gegen Langquaid etwas Zählbares mitzunehmen"



Personalien: Nur Gabriel Franceschini Machado muss ersetzt werden.









Michael Wax (Trainer TSV Langquaid): "Leider hat sich unsere personelle Situation nicht entspannt, sondern mit Tom Blabl, für den die Saison wohl gelaufen ist, ist uns ein wichtiger Spieler zusätzlich weggebrochen. Wir können aktuell nur Spiel zu Spiel schauen und müssen bis zum Ende der Saison kreativ bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir gegen Aiglsbach eine starke erste Halbzeit gespielt. Wir wissen, dass wir am Samstag bei einem der formstärksten Teams antreten müssen. Wir werden heiß auf das Spiel sein und alles geben, um etwas Zählbares mitzunehmen. Die Mannschaft zieht trotz der kritischen Personallage überragend mit" Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Nach dem starken Auftritt gegen Kelheim wollen wir nun auch gegen Langquaid an unsere Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Wir sind aktuell in einer sehr guten Form, das spürt man in jedem Spiel und das wollen wir unbedingt beibehalten. Man merkt deutlich, dass wir immer mehr zu einer echten Einheit zusammenwachsen. Jeder haut sich rein, egal ob er in der Startelf steht oder von der Bank kommt. Mit dieser Mentalität und dem Zusammenhalt im Team sind wir bereit, auch zuhause gegen Langquaid etwas Zählbares mitzunehmen"Personalien: Nur Gabriel Franceschini Machado muss ersetzt werden.Michael Wax (Trainer TSV Langquaid): "Leider hat sich unsere personelle Situation nicht entspannt, sondern mit Tom Blabl, für den die Saison wohl gelaufen ist, ist uns ein wichtiger Spieler zusätzlich weggebrochen. Wir können aktuell nur Spiel zu Spiel schauen und müssen bis zum Ende der Saison kreativ bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir gegen Aiglsbach eine starke erste Halbzeit gespielt. Wir wissen, dass wir am Samstag bei einem der formstärksten Teams antreten müssen. Wir werden heiß auf das Spiel sein und alles geben, um etwas Zählbares mitzunehmen. Die Mannschaft zieht trotz der kritischen Personallage überragend mit" Personalien: Sicher fehlen werden Daniel Beerschneider, Thomas Blabl, Michael Schwank, Lein Schlegel, Thomas und Andreas Steffel sowie vermutlich auch Patrick Slordarz.