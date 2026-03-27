Derbys in Irchenrieth u. Dießfurt, K´bruck will Wiedergutmachung

Gelingt dem wiedererstarkten TSV Pressath (in Blau-Schwarz) im Derby bei Primus FC Dießfurt (in Rot) eine Überraschung? – Foto: Dagmar Nachtigall

Auf geht´s, hinein in den 20. Spieltag in den Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden. Picken wir uns drei Partien heraus, die für die Fans der wichtigsten Nebensache der Welt von besonderem Interesse sein dürften: Derbystimmung herrscht in Irchenrieth, wo der Spitzenreiter der Oststaffel (1./40) auf den Nachbarrivalen SpVgg Pirk (6./27) prallt und seinen Vorsprung gegenüber den Verfolgern natürlich verteidigen will. Und auch der souverän das Klassement anführende Primus der Westgruppe FC Dießfurt (1./53) hat ein Derby vor der Brust, wenn der mit zwei Siegen beeindruckend in die Restrückrunde gestartete TSV Pressath (11./17) seine Visitenkarte abgibt. Natürlich ist der FCD hoher Favorit, doch hoffen die Gäste auf die eigenen Gesetze eines Derbys und kommen zudem mit viel Schwung zum noch ungeschlagenen "FC Bayern der KK West".

Werfen wir noch einen Blick in den Süden, wo der TSV Kümmersbruck (4./34) im Buhlen um Platz 3 zuletzt eine herbe 2:8-Klatsche einstecken musste und nun die Chance nützen möchte, sich mit einer starken Leistung auf eigenem Terrain gegen den Spitzenreiter aus Traßlberg und Poppenricht (1./48) wieder mit seiner Anhängerschar zu versöhnen. Im Überblick die Ansetzungen der Runde 20 in allen drei Kreisklassen:

Kreisklasse Süd Zwei Mitstreiter um Platz 3 geben sich in Ammerthal ein Stelldichein, wenn die Landesligareserve (6./32) mit dem SV Kauerhof (5./33) die Klingen kreuzt. Nichts anderes, als ein Dreier zählt für die beiden Spitzenteams aus Ensdorf (2./47 - am Bergsteig) und Neukirchen (3./36 - gegen Rosenberg), die sich mit den Schlußlichtern messen und als "Goliath" bei einem "David" ins Spiel gehen.

Morgen, 15:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal II SV Kauerhof SV Kauerhof 15:00 PUSH

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Etzelwang Etzelwang SV Schmidmühlen Schmidmühlen II 15:00 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg II DJK Ensdorf DJK Ensdorf 18:30 live PUSH

Kreisklasse Ost Nicht nur der Primus hat ein Derby vor der Brust, auch sein Verfolger SV Altenstadt/WN (2./36 - beim Tabellenletzten SpVgg Windischeschenbach) geht in ein Nachbarduell, welches oftmals eine Eigendynamik entwickelt. Sowohl der FC Luhe-Markt (12./18 - gegen Altenstadt/VOH), als auch die SG Püchersreuth/Floß (13./15 - in Etzenricht) wollen mit möglichst vollen Erträgen den Rückstand zum rettenden Ufer verkürzen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr DJK Weiden DJK Weiden SpVgg Moosbach Moosbach 15:00 live PUSH

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr DJK Irchenrieth DJK Irchenrieth SpVgg Pirk SpVgg Pirk 15:00 live PUSH

Kreisklasse West Der Primus also im Derby, sein "Vize" SV Neusorg (2./45 - in Königstein) geht als hoher Favorit auf Reisen. Beide - neben Königstein - noch in akuter Abstiegsgefahr schwebende Teams haben ein Heimspiel. Da ist die Mauer, die sich vor dem SV 08 Auerbach 08 II (13./11 - gegen Immenreuth) aufbaut, von der Papierform her nicht ganz so hoch, wie die, vor der der Träger der "Roten Laterne" aus Schwarzenbach (14./10) steht, erwartet die Urban-Elf doch den SVSW Kemnath (4./34), der sich nach der Pleite in Pressath auf keinen Fall den nächsten Ausrutscher beim Kampf um Platz 3 erlauben will.

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr DJK Ebnath DJK Ebnath SV Hahnbach SV Hahnbach II 16:00 PUSH

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Dießfurt FC Dießfurt TSV Pressath TSV Pressath 15:00 PUSH

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr SV 08 Auerbach SV Auerbach II SV Immenreuth Immenreuth 13:00 PUSH

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Wildenreuth Wildenreuth VfB Mantel VfB Mantel 15:00 PUSH