 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Derbys in Irchenrieth u. Dießfurt, K´bruck will Wiedergutmachung

Ostprimus erwartet die SpVgg Pirk +++ Westspitzenreiter prallt auf wiedererstarkten TSV Pressath +++ Jakob-Elf wil sich gegen den Süd-Tabellenführer rehabilitieren für die Klatsche in Kauerhof

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Gelingt dem wiedererstarkten TSV Pressath (in Blau-Schwarz) im Derby bei Primus FC Dießfurt (in Rot) eine Überraschung?
Gelingt dem wiedererstarkten TSV Pressath (in Blau-Schwarz) im Derby bei Primus FC Dießfurt (in Rot) eine Überraschung? – Foto: Dagmar Nachtigall

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Auf geht´s, hinein in den 20. Spieltag in den Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden. Picken wir uns drei Partien heraus, die für die Fans der wichtigsten Nebensache der Welt von besonderem Interesse sein dürften: Derbystimmung herrscht in Irchenrieth, wo der Spitzenreiter der Oststaffel (1./40) auf den Nachbarrivalen SpVgg Pirk (6./27) prallt und seinen Vorsprung gegenüber den Verfolgern natürlich verteidigen will. Und auch der souverän das Klassement anführende Primus der Westgruppe FC Dießfurt (1./53) hat ein Derby vor der Brust, wenn der mit zwei Siegen beeindruckend in die Restrückrunde gestartete TSV Pressath (11./17) seine Visitenkarte abgibt. Natürlich ist der FCD hoher Favorit, doch hoffen die Gäste auf die eigenen Gesetze eines Derbys und kommen zudem mit viel Schwung zum noch ungeschlagenen "FC Bayern der KK West".

Werfen wir noch einen Blick in den Süden, wo der TSV Kümmersbruck (4./34) im Buhlen um Platz 3 zuletzt eine herbe 2:8-Klatsche einstecken musste und nun die Chance nützen möchte, sich mit einer starken Leistung auf eigenem Terrain gegen den Spitzenreiter aus Traßlberg und Poppenricht (1./48) wieder mit seiner Anhängerschar zu versöhnen.

Im Überblick die Ansetzungen der Runde 20 in allen drei Kreisklassen:

Kreisklasse Süd

Zwei Mitstreiter um Platz 3 geben sich in Ammerthal ein Stelldichein, wenn die Landesligareserve (6./32) mit dem SV Kauerhof (5./33) die Klingen kreuzt. Nichts anderes, als ein Dreier zählt für die beiden Spitzenteams aus Ensdorf (2./47 - am Bergsteig) und Neukirchen (3./36 - gegen Rosenberg), die sich mit den Schlußlichtern messen und als "Goliath" bei einem "David" ins Spiel gehen.

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
15:15

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
SG Traßlberg / Poppenricht
SG Traßlberg / PoppenrichtSG Traßlberg / Poppenricht
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
14:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
15:00

Heute, 18:30 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
18:30live

Kreisklasse Ost

Nicht nur der Primus hat ein Derby vor der Brust, auch sein Verfolger SV Altenstadt/WN (2./36 - beim Tabellenletzten SpVgg Windischeschenbach) geht in ein Nachbarduell, welches oftmals eine Eigendynamik entwickelt. Sowohl der FC Luhe-Markt (12./18 - gegen Altenstadt/VOH), als auch die SG Püchersreuth/Floß (13./15 - in Etzenricht) wollen mit möglichst vollen Erträgen den Rückstand zum rettenden Ufer verkürzen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
15:00live

Kreisklasse West

Der Primus also im Derby, sein "Vize" SV Neusorg (2./45 - in Königstein) geht als hoher Favorit auf Reisen. Beide - neben Königstein - noch in akuter Abstiegsgefahr schwebende Teams haben ein Heimspiel. Da ist die Mauer, die sich vor dem SV 08 Auerbach 08 II (13./11 - gegen Immenreuth) aufbaut, von der Papierform her nicht ganz so hoch, wie die, vor der der Träger der "Roten Laterne" aus Schwarzenbach (14./10) steht, erwartet die Urban-Elf doch den SVSW Kemnath (4./34), der sich nach der Pleite in Pressath auf keinen Fall den nächsten Ausrutscher beim Kampf um Platz 3 erlauben will.

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
16:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
13:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
14:00