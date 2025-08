Derbys in Grainet und Ringelai - Böhmzwiesel startet in die Saison

Am kommenden Wochenende steht der 2. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Am Freitag, passend zum Volksfest-Auftakt, empfängt der TSV Waldkirchen II den SV Perlesreut II. Am Samstag gastiert unter anderem der TV Freyung beim SV Grainet II. Außerdem startet die DJK Böhmzwiesel, nach vielen Jahren in einer Spielgemeinschaft, wieder eigenständig in eine Saison. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick: