Derbys in Felsberg und Korbach – Gudensberg fordert zum Spitzenduell

Morgen, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 15:00 PUSH

Schrecksbach empfängt den Elften Mengsberg zum Kellerduell. Nach der 3:4-Heimniederlage gegen FeLoNi wollen die Gastgeber vor allem defensiv mehr Stabilität zeigen. Auch der TSV dürfte daran Interesse haben – schließlich verspielten die Engelhainer unter der Woche beim 4:5 in Sand eine 3:0-Führung und mussten erneut eine bittere Pleite hinnehmen. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Sand will Heimfestung bleiben

Morgen, 15:30 Uhr SSV Sand 1910 SSV Sand FC Homberg FC Homberg 15:30 PUSH

Der Tabellenfünfte Sand will auf heimischem Platz seine weiße Weste wahren und den FC Homberg bezwingen. Auf der „Sander Höhe“ blieb die Mannschaft von Michael Enzeroth bislang ungeschlagen und setzt erneut auf die Torgefahr von Sefa Cetinkaya und Nico Döring. Die abstiegsbedrohten Gäste hoffen hingegen auf eine Überraschung. Topspiel im Weinbergstadion

Im absoluten Spitzenspiel trifft Tabellenführer Gudensberg auf den Dritten Schwalmstadt. Es ist das Duell der besten Offensive gegen die stärkste Defensive der Liga – und zugleich das Aufeinandertreffen der beiden formstärksten Mannschaften. Gudensberg ist seit elf Pflichtspielen ungeschlagen, Schwalmstadt seit sieben – Spannung garantiert. Felsbergderby auf Augenhöhe