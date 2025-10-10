Derbys in Felsberg und Korbach – Gudensberg fordert zum Spitzenduell

Der 11. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Während es im Weinbergstadion zum Gipfeltreffen zwischen FSG Gudensberg und 1. FC Schwalmstadt kommt, geht es im Tabellenkeller um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Zudem stehen mehrere Derbys mit Brisanz auf dem Programm.
Flutlichtspiel in Edermünde
Zum Auftakt des Spieltags empfängt der Tabellenvierte Edermünde den knapp dahinter liegenden Verfolger aus Neukirchen/Röllshausen. Beide Mannschaften zählen zu den spielstärksten Teams der Liga und pflegen offensiven Fußball. Edermünde will nach der Niederlage in Altenlotheim zurückschlagen, während Neukirchen auf den Sprung ins obere Drittel hofft.
Schlechte Form im Fokus
Im Duell der Formschwachen trifft Schlusslicht Mengeringhausen auf den Neunten aus Wolfhagen. Beide Teams warten seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis, die Gastgeber noch immer auf den ersten Saisonsieg. Die Gastgeber wollen auf Kampfgeist setzen, während Wolfhagen nach sechs sieglosen Spielen Wiedergutmachung betreiben will.
Niederlage verarbeitet?
Schrecksbach empfängt den Elften Mengsberg zum Kellerduell. Nach der 3:4-Heimniederlage gegen FeLoNi wollen die Gastgeber vor allem defensiv mehr Stabilität zeigen. Auch der TSV dürfte daran Interesse haben – schließlich verspielten die Engelhainer unter der Woche beim 4:5 in Sand eine 3:0-Führung und mussten erneut eine bittere Pleite hinnehmen. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
Sand will Heimfestung bleiben
Der Tabellenfünfte Sand will auf heimischem Platz seine weiße Weste wahren und den FC Homberg bezwingen. Auf der „Sander Höhe“ blieb die Mannschaft von Michael Enzeroth bislang ungeschlagen und setzt erneut auf die Torgefahr von Sefa Cetinkaya und Nico Döring. Die abstiegsbedrohten Gäste hoffen hingegen auf eine Überraschung.
Topspiel im Weinbergstadion
Im absoluten Spitzenspiel trifft Tabellenführer Gudensberg auf den Dritten Schwalmstadt. Es ist das Duell der besten Offensive gegen die stärkste Defensive der Liga – und zugleich das Aufeinandertreffen der beiden formstärksten Mannschaften. Gudensberg ist seit elf Pflichtspielen ungeschlagen, Schwalmstadt seit sieben – Spannung garantiert.
Felsbergderby auf Augenhöhe
Beim Stadtderby zwischen Felsberg und Brunslar steht viel Prestige auf dem Spiel. Beide Teams wollen im unteren Tabellendrittel Boden gutmachen, die Gäste reisen mit zehn Punkten aus den letzten sechs Spielen an. FeLoNi will den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen, doch auch Brunslar reist mit wachsendem Selbstvertrauen an und dürfte dem entschlossen entgegentreten.
Marschroute ist klar
Schauenburg möchte nach zwei Unentschieden wieder dreifach punkten. Die Gastgeber präsentieren sich derzeit in guter Verfassung, offenbarten zuletzt jedoch Schwächen in der defensiven Ordnung. Die Gäste aus Melsungen reisen mit dem Rückenwind des Heimsiegs gegen Sand an.
Derby mit Brisanz
Das Waldecker Derby verspricht Hochspannung: Korbach empfängt den Tabellenzweiten Altenlotheim. Beide Teams befinden sich in guter Verfassung – die Gastgeber mit drei Siegen in Folge, die Gäste mit Ambitionen auf die Tabellenspitze. Altenlotheim will seine Ungeschlagenenserie in der Liga gegen den Nachbarn fortsetzen.